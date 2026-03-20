Названы страны, куда отправятся россияне в майские праздники - 20.03.2026, ПРАЙМ
Названы страны, куда отправятся россияне в майские праздники
2026-03-20T06:18+0300
2026-03-20T07:48+0300
06:18 20.03.2026 (обновлено: 07:48 20.03.2026)
 
Названы страны, куда отправятся россияне в майские праздники

РИА Новости: россияне на майские праздники бронируют туры в Египет, Китай и Турцию

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники бронируют больше всего туров в Египет, Китай и Турцию, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.
"Больше всего заявок мы наблюдаем в Египет и Китай", - сказали в туроператоре "Спектрум", отвечая на вопрос, в какие страны планируют отправиться россияне в майские праздники.
Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что лидерами по спросу в компании на майские праздники стали Египет и Турция. "Причем именно в майские даты Египет может сохранить лидерство за счет более теплой погоды и моря", - подчеркнул он.
По его словам, высокие темпы бронирования сохраняются и по направлению Вьетнама, особенно на курорты Нячанг и Дананг. При этом фиксируется повышенный спрос на отдых в Таиланде и на Мальдивах. "Предпочтения туристов изменились в том смысле, что выпадение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из рейтинга привело к перераспределению турпотока", - добавил Мурадян.
К наиболее доступным направлениям относятся Турция и Египет, а самые дорогие - острова Индийского океана, в частности Мальдивы, Сейшелы и Бали, подчеркнул он. Так, стоимость отдыха на двоих в Египте с перелетом начинается от 180 тысяч рублей, в то время как в Турции - от 140 тысяч, в Таиланде - от 210 тысяч, во Вьетнаме - от 250 тысяч, а на Мальдивах - от 350 тысяч. В "Спектруме" же отмечают, что стоимость отдыха в Хайнане начинается от 146,6 тысячи рублей, в то время как в Египте (Шарм-эль-Шейх) - 138,2 тысячи.
Там добавили, что наблюдается снижение спроса на путешествия в майские праздники. Отмечается и изменение стоимости туров. "Мальдивы выросли на 20%, туры на Шри-Ланку на 15%", - заключили в туроператоре.
 
