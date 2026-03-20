https://1prime.ru/20260320/rossiya-868506589.html
"Хватит этого безумия!" В Европе выступили со срочным призывом из-за России
Германия должна в срочном порядке восстановить закупки нефти и газа из России, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара... | 20.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_211bd0f01ac76bff2b2068542353e6d0.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Германия должна в срочном порядке восстановить закупки нефти и газа из России, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт."Даже после четырех лет опосредованной войны на Украине немецкое правительство цепляется за провалившиеся санкции против России несмотря на то, что они ведут нашу экономику к краху", — написала она в соцсети X.По словам политика, ситуация усугубляется тем, что Катар, на который рассчитывали как на замену российским поставкам, испытывает трудности на фоне конфликта на Ближнем Востоке."Весь происходящий абсурд ясно показывает — хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть", — подчеркнула Вагенкнехт.Обострение вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока, что ударило по добыче и экспорту стран региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа в этих условиях могла бы вернуться к закупкам российской нефти, однако движется в противоположном направлении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_201:0:2021:1365_1920x0_80_0_0_337ea2245caf527eaa89202613f988ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вагенкнехт потребовала возобновить поставки нефти и газа из России