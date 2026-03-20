"Хватит этого безумия!" В Европе выступили со срочным призывом из-за России

Германия должна в срочном порядке восстановить закупки нефти и газа из России, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара...

2026-03-20T23:31+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Германия должна в срочном порядке восстановить закупки нефти и газа из России, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт."Даже после четырех лет опосредованной войны на Украине немецкое правительство цепляется за провалившиеся санкции против России несмотря на то, что они ведут нашу экономику к краху", — написала она в соцсети X.По словам политика, ситуация усугубляется тем, что Катар, на который рассчитывали как на замену российским поставкам, испытывает трудности на фоне конфликта на Ближнем Востоке."Весь происходящий абсурд ясно показывает — хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть", — подчеркнула Вагенкнехт.Обострение вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока, что ударило по добыче и экспорту стран региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа в этих условиях могла бы вернуться к закупкам российской нефти, однако движется в противоположном направлении.

европа, ближний восток, германия, россия, мид венгрии, петер сийярто