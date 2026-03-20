"Хватит этого безумия!" В Европе выступили со срочным призывом из-за России - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Хватит этого безумия!" В Европе выступили со срочным призывом из-за России
23:31 20.03.2026
 
"Хватит этого безумия!" В Европе выступили со срочным призывом из-за России

Вагенкнехт потребовала возобновить поставки нефти и газа из России

CC BY 2.0 / DIE LINKE / Sahra WagenknechtСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
CC BY 2.0 / DIE LINKE / Sahra Wagenknecht
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Германия должна в срочном порядке восстановить закупки нефти и газа из России, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.
"Даже после четырех лет опосредованной войны на Украине немецкое правительство цепляется за провалившиеся санкции против России несмотря на то, что они ведут нашу экономику к краху", — написала она в соцсети X.
По словам политика, ситуация усугубляется тем, что Катар, на который рассчитывали как на замену российским поставкам, испытывает трудности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Весь происходящий абсурд ясно показывает — хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть", — подчеркнула Вагенкнехт.
Обострение вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока, что ударило по добыче и экспорту стран региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа в этих условиях могла бы вернуться к закупкам российской нефти, однако движется в противоположном направлении.
