Россия нарастила экспорт рыбы в Китай на 41 процент за два месяца
Российский экспорт рыбы в Китай в январе-феврале 2026 года вырос на 22% в физическом выражении и на 41% в стоимостном по сравнению с аналогичным прошлогодним... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T15:51+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт рыбы в Китай в январе-феврале 2026 года вырос на 22% в физическом выражении и на 41% в стоимостном по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив 614 миллионов долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая. "Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-феврале 2026 года вырос (год к году) на 22% в весе и увеличился на 41% в деньгах, до 194 тысяч тонн на сумму 614 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Там уточнили, что Россия в отчетном периоде нарастила поставки мороженого минтая на 55% в натуральном выражении до 77 тысяч тонн. В стоимостном выражении экспорт вырос в 2,1 раза, до 120 миллионов долларов. "Российский вылов минтая за январь-февраль 2026 года сократился (год к году) на 8%, до 538 тысяч тонн, причем прогнозируется дальнейшее снижение добычи. На этом фоне китайские производители рыбного филе наращивают запасы сырья", - объяснили такую динамику аналитики. Также указывается, что экспорт мороженого филе минтая вырос в 3 раза в натуральном выражении и в 4 раза в стоимостном, до 1,7 тысячи тонн на 4,7 миллиона долларов.
