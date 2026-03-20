Песков ответил на вопрос о новых рынках для российских энергоносителей
Песков ответил на вопрос о новых рынках для российских энергоносителей - 20.03.2026, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о новых рынках для российских энергоносителей
Россия полностью переориентируется на новые растущие рынки для поставок своих энергоносителей с ранее традиционного европейского рынка, если эти альтернативные...
2026-03-20T13:31+0300
2026-03-20T13:31+0300
2026-03-20T13:38+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия полностью переориентируется на новые растущие рынки для поставок своих энергоносителей с ранее традиционного европейского рынка, если эти альтернативные рынки будут признаны более привлекательными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Если будет признано, что альтернативные рынки, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах - и в газе сжиженном, и в нефти, и в нефтепродуктах, - если эти рынки будут более привлекательны, то, разумеется, полная ориентация будет на эти рынки", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа. Отвечая на вопрос, не стоит ли возобновить импорт российского СПГ на фоне стремительного роста мировых цен из-за эскалации на Ближнем Востоке, глава Еврокомиссии заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. Хотя и не стала повторять традиционные категоричные утверждения, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.
ближний восток
газ, ближний восток, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, ес
Энергетика, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Песков ответил на вопрос о новых рынках для российских энергоносителей
Песков: РФ переориентируется на привлекательные рынки для поставок энергоносителей