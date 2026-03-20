https://1prime.ru/20260320/rynok-868504161.html

Российский рынок акций за основную сессию снизился

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,14%, как и за неделю - на 0,24%, следует из данных Московской биржи. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T20:29+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,14%, как и за неделю - на 0,24%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,14%, до 2 864,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,61%, до 1 098,66 пункта, долларовый РТС - на 0,86%, до 1 074,43 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 3,26%, РТС - на 4,72%. Динамика валютных индексов обусловлена снижением рубля к доллару и юаню за неделю.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

