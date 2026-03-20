Российский рынок акций завершил торги пятницы снижением

2026-03-20T21:10+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы небольшим снижением после ожидаемого решения ЦБ РФ опустить ключевую ставку до 15%, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,14%, до 2 864,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 3,61%, до 1 098,66 пункта, долларовый РТС - на 0,86%, до 1 074,43 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 3,26%, РТС - на 4,72%. Динамика валютных индексов обусловлена снижением рубля к доллару и юаню за неделю. Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,53%, до 109,25 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня, как и всю неделю до этого, топтался ниже отметки 2900 п. Основной покупательский интерес по-прежнему сосредоточен в тяжеловесных бумагах экспортеров, выигрывающих от роста сырьевых цен. При этом большинство компонентов индекса завершили неделю в минусе. Рыночный настрой остается сдержанным: новостей о возобновлении переговоров по Украине по-прежнему нет, а резкий скачок цен на энергоносители все больше воспринимается как опасный ценовой шок", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". ЦБ в очередной раз аккуратно снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%, дав нейтральный сигнал, а решение соответствовало ожиданиям, поэтому выраженной реакции рынка не последовало, добавил эксперт. "В то же время для банков такой сценарий не выглядит однозначно позитивным, поскольку в перспективе их процентная маржа может оказаться под давлением. Из-за этого акции отдельных банков в будущем могут реагировать слабее рынка или даже испытывать локальное давление", - отметил Леонид Чихарев из "АВИ Кэпитал". "Со вторника стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent удерживается выше 100 долларов за баррель, причем российские поставки в Индию осуществляются с премией к цене (около 5 долларов к Brent), а не дисконтом, как раньше. Это сыграло на руку российским компаниям нефтегазового сектора, но импульс роста нефтяных цен оказался умеренным. В целом продолжающаяся эскалация играет на руку российским экспортоориентированным компаниям, в том числе ненефтяного сектора (например, "Фосагро"). Однако остается неопределенность относительно факторов дальнейшего роста российского рынка", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая". В мирных переговорах наступила пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке, добавил он. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "СПБ Биржи" (+1,89%), банка "Санкт-Петербург" (+1,68%), ПИКа (+1,45%), префы "Татнефти" (+1,18%) и "Ленэнерго" (+1,07%). "В лидеры роста после публикации сильных операционных результатов за четвертый квартал вышла "СПБ Биржа". В аутсайдерах на заявлениях о том, что налоговые льготы для металлургических компаний должны быть адресными, оказался "Мечел", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Мечела" (−2,62%), "Самолета" (−2,59%), ВК (−2,26%), "Совкомфлота" (−2,19%) и "М.видео" (−1,9%). Прогнозы "При сохранении высоких цен на нефть индекс Мосбиржи может продолжить попытки проколоть 2900 пунктов, однако этому может мешать укрепление рубля в свете налогового периода. Наиболее вероятно сохранение движения в верхней части диапазона 2800-2900 пунктов", - поделился Шепелев. "Пространство для движения вверх сохраняется, но его придётся отвоёвывать: IMOEX в диапазоне 2850–2930 выглядит рабочим на ближайшие недели при нынешних параметрах нефтяной конъюнктуры и отсутствии сюрпризов по инфляции. Главный вопрос апреля — не темп снижения ставки сам по себе, а то, удастся ли ЦБ его сохранить при нефти за 100 долларов и рубле, который может вернуться к давлению, как только нефтяная выручка компенсирует лаг", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В более долгосрочной перспективе рынок акций может получить дополнительную поддержку за счет частичного перетока капитала из банковских продуктов и других консервативных инструментов, если их доходность начнет снижаться. Но этот процесс, скорее всего, будет постепенным, поскольку даже после снижения ставки уровень доходности по сбережениям еще может оставаться достаточно высоким", - заключил Чихарев.

