Савельев назвал главную задачу для железнодорожников
Савельев назвал главную задачу для железнодорожников - 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T11:27+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ключевой задачей для всех российских железнодорожников в 2026 году является рост погрузки и плановый объем перевозки для холдинга РЖД не менее 1,132 миллиарда тонн грузов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Ключевой задачей в 2026 году для всех железнодорожников является рост объемов погрузки. Плановый для компании РЖД объем на текущий год составляет не менее 1 миллиарда 132 миллионов тонн", - сказал Савельев на итоговой коллегии Минтранса РФ. Рост погрузки на сети РЖД в 2026 году планируется на 1,4% по сравнению с предыдущим годом - до 1,132 миллиарда тонн, сообщал замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1,116 миллиарда тонн.
