https://1prime.ru/20260320/rzhd-868486606.html

Савельев назвал главную задачу для железнодорожников

Ключевой задачей для всех российских железнодорожников в 2026 году является рост погрузки и плановый объем перевозки для холдинга РЖД не менее 1,132 миллиарда... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T11:27+0300

бизнес

россия

рф

виталий савельев

ржд

железнодорожные перевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/74/841487456_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_0d5826e9f4d3f8cefb97f1367c7dfec6.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ключевой задачей для всех российских железнодорожников в 2026 году является рост погрузки и плановый объем перевозки для холдинга РЖД не менее 1,132 миллиарда тонн грузов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Ключевой задачей в 2026 году для всех железнодорожников является рост объемов погрузки. Плановый для компании РЖД объем на текущий год составляет не менее 1 миллиарда 132 миллионов тонн", - сказал Савельев на итоговой коллегии Минтранса РФ. Рост погрузки на сети РЖД в 2026 году планируется на 1,4% по сравнению с предыдущим годом - до 1,132 миллиарда тонн, сообщал замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1,116 миллиарда тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

