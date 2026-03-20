Савельев назвал главную задачу для железнодорожников - 20.03.2026, ПРАЙМ
Савельев назвал главную задачу для железнодорожников
Вице-премьер Савельев назвал рост погрузки главной задачей железнодорожников в 2026 году

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ключевой задачей для всех российских железнодорожников в 2026 году является рост погрузки и плановый объем перевозки для холдинга РЖД не менее 1,132 миллиарда тонн грузов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Ключевой задачей в 2026 году для всех железнодорожников является рост объемов погрузки. Плановый для компании РЖД объем на текущий год составляет не менее 1 миллиарда 132 миллионов тонн", - сказал Савельев на итоговой коллегии Минтранса РФ.
Рост погрузки на сети РЖД в 2026 году планируется на 1,4% по сравнению с предыдущим годом - до 1,132 миллиарда тонн, сообщал замминистра транспорта РФ Алексей Шило.
Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1,116 миллиарда тонн.
 
