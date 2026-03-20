Биржевые цены на сахар в мире готовятся показать сильнейший недельный рост
Биржевые цены на сахар в мире готовятся показать сильнейший недельный рост - 20.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире готовятся показать сильнейший недельный рост
Биржевые цены на сахар в пятницу поднимаются, с начала недели показывая рост на 8%, что может стать сильнейшим недельным увеличением с сентября 2024 года,... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T17:25+0300
2026-03-20T17:25+0300
2026-03-20T17:25+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу поднимаются, с начала недели показывая рост на 8%, что может стать сильнейшим недельным увеличением с сентября 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.22 мск цена майского (ближайшего) фьючерса на сахар увеличивалась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 15,53 цента за фунт. С начала недели стоимость поднялась уже на 8,3%. Это может стать сильнейшим недельным ралли с сентября 2024 года, когда цена выросла на 19,2%. Поддерживает стоимость сахара продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, важного торгового маршрута. По данным Covrig Analytics, которые приводит агентство Блумберг, блокировка пролива затронула примерно 6% мировой торговли сахаром.
ближний восток
ормузский пролив
бизнес, ближний восток, ормузский пролив
Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
Биржевые цены на сахар в мире готовятся показать сильнейший недельный рост
Биржевые цены на сахар в мире готовятся показать сильнейший недельный рост с 2024 года
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу поднимаются, с начала недели показывая рост на 8%, что может стать сильнейшим недельным увеличением с сентября 2024 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.22 мск цена майского (ближайшего) фьючерса на сахар увеличивалась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 15,53 цента за фунт.
С начала недели стоимость поднялась уже на 8,3%. Это может стать сильнейшим недельным ралли с сентября 2024 года, когда цена выросла на 19,2%.
Поддерживает стоимость сахара продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке
, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, важного торгового маршрута. По данным Covrig Analytics, которые приводит агентство Блумберг, блокировка пролива затронула примерно 6% мировой торговли сахаром.