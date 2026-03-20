Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на сахар в мире готовятся показать сильнейший недельный рост - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/sakhar-868500862.html
Биржевые цены на сахар в мире готовятся показать сильнейший недельный рост
2026-03-20T17:25+0300
бизнес
ближний восток
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/17/833251742_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9ade163d194d91d4692225d3b730693f.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/17/833251742_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8b5c8636ece3ac06bdfded1888afd688.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Сахар. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу поднимаются, с начала недели показывая рост на 8%, что может стать сильнейшим недельным увеличением с сентября 2024 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.22 мск цена майского (ближайшего) фьючерса на сахар увеличивалась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 15,53 цента за фунт.
С начала недели стоимость поднялась уже на 8,3%. Это может стать сильнейшим недельным ралли с сентября 2024 года, когда цена выросла на 19,2%.
Поддерживает стоимость сахара продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, важного торгового маршрута. По данным Covrig Analytics, которые приводит агентство Блумберг, блокировка пролива затронула примерно 6% мировой торговли сахаром.
 
БизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала