https://1prime.ru/20260320/samolety-868486849.html

Никитин поручил обеспечить поддержание летной годности воздушных судов

Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил Ространснадзору и Росавиации обеспечить надлежащую эксплуатацию флота воздушных судов до начала серийных поставок...

бизнес

россия

промышленность

рф

ространснадзор

росавиация

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862220425_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_5a7eec3129123f9690454a05f953fa16.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил Ространснадзору и Росавиации обеспечить надлежащую эксплуатацию флота воздушных судов до начала серийных поставок российской техники, сообщил он. "Отдельная задача - поддержание летной годности (воздушных - ред.) судов. Прошу Ространснадзор и Росавиацию обеспечить надлежащую эксплуатацию воздушного флота до начала серийных поставок отечественной авиатехники", - сказал Никитин на итоговой коллегии Минтранса РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

