Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС направила запросы крупнейшим производителям серы по ценообразованию - 20.03.2026, ПРАЙМ
ФАС направила запросы крупнейшим производителям серы по ценообразованию
2026-03-20T09:38+0300
09:38 20.03.2026
 
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям серы по поводу ценообразования, сообщили журналистам в ведомстве.
"ФАС направила запросы крупнейшим производителям серы. Служба изучает ценообразование на этот товар", - сообщили в ФАС.
В случае выявления нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования, добавили в службе.
Сера является одним из основных видов сырья, необходимого для производства минеральных удобрений.
 
