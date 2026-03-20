Завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 запланировали на июль
Завершение сертификации полностью импортозамещенного самолета SJ-100 запланировано на июль текущего года, следует из материалов Росавиации в рамках итоговой... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T12:40+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
росавиация
воздушный транспорт
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Завершение сертификации полностью импортозамещенного самолета SJ-100 запланировано на июль текущего года, следует из материалов Росавиации в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ. "Ключевые проекты сертификации авиатехники… SJ-100. Завершение: июль 2026", - говорится в материалах.В настоящее время в сертификационных испытаниях задействовано 4 машины.SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
