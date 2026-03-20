Завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 запланировали на июль - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/sertifikatsiya-868489242.html
Завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 запланировали на июль
Завершение сертификации полностью импортозамещенного самолета SJ-100 запланировано на июль текущего года, следует из материалов Росавиации в рамках итоговой... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T12:40+0300
2026-03-20T13:05+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f34f8e01cc7cffc1bf92223918e18a79.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Завершение сертификации полностью импортозамещенного самолета SJ-100 запланировано на июль текущего года, следует из материалов Росавиации в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ. "Ключевые проекты сертификации авиатехники… SJ-100. Завершение: июль 2026", - говорится в материалах.В настоящее время в сертификационных испытаниях задействовано 4 машины.SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
https://1prime.ru/20260320/sertifikatsiya-868490155.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_873007827ee85f4d75dd0a34c4120c86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:40 20.03.2026 (обновлено: 13:05 20.03.2026)
 
Завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 запланировали на июль

Росавиация: завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 запланировали на июль 2026 г

© РИА Новости . пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием. Архивное фото
© РИА Новости . пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Завершение сертификации полностью импортозамещенного самолета SJ-100 запланировано на июль текущего года, следует из материалов Росавиации в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ.
"Ключевые проекты сертификации авиатехники… SJ-100. Завершение: июль 2026", - говорится в материалах.
В настоящее время в сертификационных испытаниях задействовано 4 машины.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
Самолет Ил-114-300 совершает испытательный полет - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Росавиация назвала сроки завершения сертификации самолета Ил-114-300
12:49
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФРосавиацияВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала