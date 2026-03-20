https://1prime.ru/20260320/sertifikatsiya-868489366.html
Росавиация запланировала завершить сертификацию МС-21 к концу года
2026-03-20T12:41+0300
бизнес
рф
росавиация
воздушный транспорт
мс-21
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864508643_0:143:3387:2048_1920x0_80_0_0_7eaf8c56cf8f41d68ed9111abcd0ab01.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Завершить сертификацию российского лайнера МС-21 планируется к концу текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ. "МС-21-310. Выполнено уже на сегодня 30% полетной программы, еще до конца года нужно выполнить порядка 200 полетов и проверить 250 доказательных документов. Планируем с коллегами работу завершить к концу этого года" - сказал Ядров.В настоящее время лайнер находится в Архангельске для испытаний в условиях обледенения.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
https://1prime.ru/20260320/sertifikatsiya-868489242.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864508643_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_c34be7ecf4b5e61ec218220c810b60f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
