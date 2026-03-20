Росавиация запланировала завершить сертификацию МС-21 к концу года - 20.03.2026, ПРАЙМ
Росавиация запланировала завершить сертификацию МС-21 к концу года
2026-03-20T12:41+0300
2026-03-20T12:46+0300
Бизнес, РФ, Росавиация, Воздушный транспорт, МС-21
Глава Росавиации Ядров: сертификацию МС-21 запланировали завершить к концу года

© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Новый российский пассажирский самолет МС-21
Новый российский пассажирский самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Завершить сертификацию российского лайнера МС-21 планируется к концу текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ.
"МС-21-310. Выполнено уже на сегодня 30% полетной программы, еще до конца года нужно выполнить порядка 200 полетов и проверить 250 доказательных документов. Планируем с коллегами работу завершить к концу этого года" - сказал Ядров.
В настоящее время лайнер находится в Архангельске для испытаний в условиях обледенения.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 запланировали на июль
