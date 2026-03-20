Росавиация назвала сроки завершения сертификации самолета Ил-114-300

Росавиация назвала сроки завершения сертификации самолета Ил-114-300 - 20.03.2026, ПРАЙМ

Росавиация назвала сроки завершения сертификации самолета Ил-114-300

Завершить сертификацию пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в мае-июне текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии...

2026-03-20T12:49+0300

2026-03-20T12:49+0300

2026-03-20T13:04+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Завершить сертификацию пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в мае-июне текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ. "Третья задача - это региональная машина Ил-114. Все испытания - летные, стендовые - завершены. Остались ограничения по обледенению, температуре и молниезащите. Планируем, что сертификат на данную машину будет выдан в мае-июне этого года", - сказал Ядров.Глава Росавиации добавил, что Ил-114 станет заменой региональных самолетов Ан-24 и Ан-26.Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных районах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.

https://1prime.ru/20260320/sertifikatsiya-868489242.html

https://1prime.ru/20260320/sertifikatsiya-868489366.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, росавиация, воздушный транспорт