Совкомбанк рассказал о расширении спектра трейдинговых услуг - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260320/sovkombank--868482330.html
Совкомбанк рассказал о расширении спектра трейдинговых услуг
экономика
финансы
банки
россия
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868482015_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb9f60360f2cd64c884fda92a927e896.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868482015_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab084959d50f94e1cf3a38af8e245186.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Совкомбанк планирует выйти на биржевые рынки сельхозпродукции и металлов

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаДмитрий Лапузин на X Международном форуме "Биржевой товарный рынок"
Дмитрий Лапузин на X Международном форуме "Биржевой товарный рынок"
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк создал компанию "Совкомбанк Товарный трейдинг" для расширения спектра услуг клиентам на сырьевых рынках, рассказал директор департамента по работе с ресурсными отраслями Корпоративного инвестиционного бизнеса (КИБ) Совкомбанка Дмитрий Лапузин.
Банк давно работает на биржевом рынке, предлагая клиентам классические финансовые продукты — гарантии, аккредитивы, факторинг. Однако со временем стало очевидно, что потребности компаний выходят за рамки стандартного финансирования.
"В какой-то момент мы поняли, что запрос клиента намного шире — нужно не только дать ставку и лимит, но и обеспечить часть его операционной деятельности. Было принято решение создать компанию "Совкомбанк Товарный трейдинг", — заявил он на X Международном форуме "Биржевой товарный рынок".
В конце 2024 года новая структура приступила к активной работе на биржевых торгах. Модель предполагает не только классические трейдинговые услуги, но и дополнительный сервис для клиентов: банк самостоятельно приобретает товар и реализует его контрагентам, беря на себя операционные процессы.
Компания работает по предоплатным и постоплатным договорам, а также с использованием обеспечительного платежа.
"Это приносит плоды — клиенты переводят часть своего операционного бизнеса к нам, не беспокоясь о том, кто и как покупает: мы это делаем за них", — пояснил Дмитрий Лапузин.
При этом банк применяет консервативный подход к отбору партнеров для работы с постоплатой. Оценкой потенциальных заемщиков занимается пул профессиональных кредитных аналитиков. В перспективе Совкомбанк намерен масштабировать успешный опыт работы с нефтепродуктами на смежные товарные рынки. Уже есть запрос со стороны клиентов на работу с сельскохозяйственной продукцией и металлами.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала