Совкомбанк рассказал о расширении спектра трейдинговых услуг

2026-03-20T09:53+0300

МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк создал компанию "Совкомбанк Товарный трейдинг" для расширения спектра услуг клиентам на сырьевых рынках, рассказал директор департамента по работе с ресурсными отраслями Корпоративного инвестиционного бизнеса (КИБ) Совкомбанка Дмитрий Лапузин.Банк давно работает на биржевом рынке, предлагая клиентам классические финансовые продукты — гарантии, аккредитивы, факторинг. Однако со временем стало очевидно, что потребности компаний выходят за рамки стандартного финансирования."В какой-то момент мы поняли, что запрос клиента намного шире — нужно не только дать ставку и лимит, но и обеспечить часть его операционной деятельности. Было принято решение создать компанию "Совкомбанк Товарный трейдинг", — заявил он на X Международном форуме "Биржевой товарный рынок".В конце 2024 года новая структура приступила к активной работе на биржевых торгах. Модель предполагает не только классические трейдинговые услуги, но и дополнительный сервис для клиентов: банк самостоятельно приобретает товар и реализует его контрагентам, беря на себя операционные процессы.Компания работает по предоплатным и постоплатным договорам, а также с использованием обеспечительного платежа."Это приносит плоды — клиенты переводят часть своего операционного бизнеса к нам, не беспокоясь о том, кто и как покупает: мы это делаем за них", — пояснил Дмитрий Лапузин.При этом банк применяет консервативный подход к отбору партнеров для работы с постоплатой. Оценкой потенциальных заемщиков занимается пул профессиональных кредитных аналитиков. В перспективе Совкомбанк намерен масштабировать успешный опыт работы с нефтепродуктами на смежные товарные рынки. Уже есть запрос со стороны клиентов на работу с сельскохозяйственной продукцией и металлами.

