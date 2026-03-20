В США расследуют опасное сближение двух самолетов в аэропорту Ньюарка
В США расследуют опасное сближение двух самолетов в аэропорту Ньюарка - 20.03.2026, ПРАЙМ
В США расследуют опасное сближение двух самолетов в аэропорту Ньюарка
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США сообщил о расследовании опасного сближения двух самолетов в аэропорту Ньюарка в штате Нью-Джерси. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T00:45+0300
2026-03-20T00:45+0300
2026-03-20T02:02+0300
НЬЮ-ЙОРК, 20 мар - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США сообщил о расследовании опасного сближения двух самолетов в аэропорту Ньюарка в штате Нью-Джерси. Инцидент произошел еще 17 марта. "Самолет Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines пролетел над Boeing 777 компании FedEx, когда оба лайнера пытались приземлиться на пересекающиеся взлетно-посадочные полосы", - говорится в сообщении NTSB. Федеральное управление гражданской авиации также занялось расследованием инцидента. В ведомстве отметили, что диспетчер проинструктировал рейс Alaska Airlines 294 выполнить уход на второй круг в международном аэропорту Ньюарк, поскольку рейс FedEx 721 был допущен к окончательному заходу на посадку на пересекающуюся взлетно-посадочную полосу.
бизнес, сша, fedex
В США расследуют опасное сближение двух самолетов в аэропорту Ньюарка
НЬЮ-ЙОРК, 20 мар - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США сообщил о расследовании опасного сближения двух самолетов в аэропорту Ньюарка в штате Нью-Джерси.
Инцидент произошел еще 17 марта.
"Самолет Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines пролетел над Boeing 777 компании FedEx, когда оба лайнера пытались приземлиться на пересекающиеся взлетно-посадочные полосы", - говорится в сообщении NTSB.
Федеральное управление гражданской авиации также занялось расследованием инцидента.
В ведомстве отметили, что диспетчер проинструктировал рейс Alaska Airlines 294 выполнить уход на второй круг в международном аэропорту Ньюарк, поскольку рейс FedEx 721 был допущен к окончательному заходу на посадку на пересекающуюся взлетно-посадочную полосу.