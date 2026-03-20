СМИ: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока
СМИ: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока - 20.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока
Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана, сообщает телеканал NBC.
2026-03-20T02:55+0300
2026-03-20T02:55+0300
2026-03-20T02:55+0300
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана, сообщает телеканал NBC.
"США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванные источники.
Согласно NBC, 2,2 тысячи морпехов отправятся в регион из Сан-Диего в ближайшие дни, "раньше, чем было запланировано".
Военнослужащие, как ожидается, направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что для операции могут понадобиться еще два корабля такого типа, "что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
сша
иран
ближний восток
мировая экономика, сша, иран, ближний восток, nbc
Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, NBC
СМИ: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока
NBC: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока из-за операции против Ирана
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана, сообщает телеканал NBC.
"США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванные источники.
Согласно NBC, 2,2 тысячи морпехов отправятся в регион из Сан-Диего в ближайшие дни, "раньше, чем было запланировано".
Военнослужащие, как ожидается, направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что для операции могут понадобиться еще два корабля такого типа, "что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.