СМИ: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока

Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана, сообщает телеканал NBC. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T02:55+0300

ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана, сообщает телеканал NBC. "США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванные источники. Согласно NBC, 2,2 тысячи морпехов отправятся в регион из Сан-Диего в ближайшие дни, "раньше, чем было запланировано". Военнослужащие, как ожидается, направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что для операции могут понадобиться еще два корабля такого типа, "что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

