СМИ: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока - 20.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока
Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана, сообщает телеканал NBC. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T02:55+0300
NBC: США ускоряют отправку военных в регион Ближнего Востока из-за операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана, сообщает телеканал NBC.
"США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванные источники.
Согласно NBC, 2,2 тысячи морпехов отправятся в регион из Сан-Диего в ближайшие дни, "раньше, чем было запланировано".
Военнослужащие, как ожидается, направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что для операции могут понадобиться еще два корабля такого типа, "что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
