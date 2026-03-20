https://1prime.ru/20260320/ssha-868476463.html
"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией
Военная операция, начатая США в конце февраля против Ирана, выявила недостаточную боевую готовность Вашингтона и продемонстрировала уязвимые места вооружённых... | 20.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая США в конце февраля против Ирана, выявила недостаточную боевую готовность Вашингтона и продемонстрировала уязвимые места вооружённых сил США в возможной конфронтации с Россией и Китаем, сообщает американское издание The National Interest."Операция "Эпическая ярость" выявила недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов. <…> Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией", — отмечается в публикации.Как отмечает автор, данный вопрос уже был признан и в руководстве американских вооруженных сил."Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. <…> У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы", — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.Также отмечается, что затраты США на военные действия против Ирана уже приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы израсходовали тысячи единиц боеприпасов, а авиационные подразделения ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты выполнили почти 7000 боевых вылетов каждая.Совместная военная кампания США и Израиля против Исламской Республики продолжается третью неделю. Обе стороны продолжают осуществлять взаимные удары, а Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала страны и призывает граждан выступить против текущего режима.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_191c4169dcf54bf843f0a7bf7d99b7ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
TNI: операция в Иране показала уязвимости ВС США в потенциальном конфликте РФ и Китаем