https://1prime.ru/20260320/ssha-868476463.html

"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией

"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией - 20.03.2026, ПРАЙМ

Военная операция, начатая США в конце февраля против Ирана, выявила недостаточную боевую готовность Вашингтона и продемонстрировала уязвимые места вооружённых... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T07:25+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая США в конце февраля против Ирана, выявила недостаточную боевую готовность Вашингтона и продемонстрировала уязвимые места вооружённых сил США в возможной конфронтации с Россией и Китаем, сообщает американское издание The National Interest."Операция "Эпическая ярость" выявила недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов. <…> Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией", — отмечается в публикации.Как отмечает автор, данный вопрос уже был признан и в руководстве американских вооруженных сил."Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. <…> У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы", — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.Также отмечается, что затраты США на военные действия против Ирана уже приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы израсходовали тысячи единиц боеприпасов, а авиационные подразделения ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты выполнили почти 7000 боевых вылетов каждая.Совместная военная кампания США и Израиля против Исламской Республики продолжается третью неделю. Обе стороны продолжают осуществлять взаимные удары, а Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала страны и призывает граждан выступить против текущего режима.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

