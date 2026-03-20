"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией - 20.03.2026, ПРАЙМ
"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией
"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией - 20.03.2026, ПРАЙМ
"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией
Военная операция, начатая США в конце февраля против Ирана, выявила недостаточную боевую готовность Вашингтона и продемонстрировала уязвимые места вооружённых... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T07:25+0300
2026-03-20T07:25+0300
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая США в конце февраля против Ирана, выявила недостаточную боевую готовность Вашингтона и продемонстрировала уязвимые места вооружённых сил США в возможной конфронтации с Россией и Китаем, сообщает американское издание The National Interest."Операция "Эпическая ярость" выявила недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов. &lt;…&gt; Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией", — отмечается в публикации.Как отмечает автор, данный вопрос уже был признан и в руководстве американских вооруженных сил."Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. &lt;…&gt; У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы", — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.Также отмечается, что затраты США на военные действия против Ирана уже приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы израсходовали тысячи единиц боеприпасов, а авиационные подразделения ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты выполнили почти 7000 боевых вылетов каждая.Совместная военная кампания США и Израиля против Исламской Республики продолжается третью неделю. Обе стороны продолжают осуществлять взаимные удары, а Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала страны и призывает граждан выступить против текущего режима.
иран
сша
вашингтон
the national interest, иран, сша, мировая экономика, общество , вашингтон
The National Interest, ИРАН, США, Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН
07:25 20.03.2026
 
"У нас реальные проблемы": в США раскрыли, чем обернется конфликт с Россией

TNI: операция в Иране показала уязвимости ВС США в потенциальном конфликте РФ и Китаем

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая США в конце февраля против Ирана, выявила недостаточную боевую готовность Вашингтона и продемонстрировала уязвимые места вооружённых сил США в возможной конфронтации с Россией и Китаем, сообщает американское издание The National Interest.
"Операция "Эпическая ярость" выявила недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов. <…> Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией", — отмечается в публикации.
Как отмечает автор, данный вопрос уже был признан и в руководстве американских вооруженных сил.
"Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. <…> У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы", — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.
Также отмечается, что затраты США на военные действия против Ирана уже приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы израсходовали тысячи единиц боеприпасов, а авиационные подразделения ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты выполнили почти 7000 боевых вылетов каждая.
Совместная военная кампания США и Израиля против Исламской Республики продолжается третью неделю. Обе стороны продолжают осуществлять взаимные удары, а Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала страны и призывает граждан выступить против текущего режима.
 
The National InterestИРАНСШАМировая экономикаОбществоВАШИНГТОН
 
 
