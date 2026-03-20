Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд
2026-03-20T13:45+0300
2026-03-20T14:20+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых, следует из заявления регулятора. "Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых", – сказано в сегодняшнем заявлении. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России на фоне устойчивого замедления инфляции и охлаждения кредитной активности в стране снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
