https://1prime.ru/20260320/stavka-868492589.html

Банк России на перепутье: три сценария по ставке до конца года

В марте 2026 года Банк России седьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Чего ожидать от регулятора дальше? | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T14:14+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868492589.jpg?1774005292

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В марте 2026 года Банк России седьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Чего ожидать от регулятора дальше?Факторы, которые сейчас определяют ДКПВ конце минувшего 2025 года в российской экономике сложились условия для постепенного, но при этом неуклонного смягчения денежно-кредитной политики. Темпы инфляции постепенно сокращались: если в 2024 году потребительские цены выросли на 9,52%, то по итогам 2025-го аналогичный показатель составил 5,59%. Это всё ещё превышает таргетируемый Банком России уровень в 4%, однако разрыв между реальным и целевым уровнями стремительно сужается.В январе 2026 года скорость изменения цен на товары и услуги ощутимо увеличилась: инфляция составила 1,62% к предыдущему месяцу. Для сравнения: годом ранее аналогичный показатель был ниже и находился на уровне 1,23%. Свою роль в ускорении инфляции сыграли повышение НДС, акцизов, тарифов на ЖКХ и коррекция цен на плодоовощную продукцию. Тем не менее рост цен имел временный характер и не стал фактором для пересмотра траектории ставки, тем более что уровень деловой активности пока оставляет желать лучшего.По итогам февральского заседания совета директоров Банка России среднесрочный прогноз по ключевой ставке был скорректирован. Регулятор снизил ожидания по средней инфляции на текущий год: вместо диапазона 5,3–6,3% теперь указан более узкий коридор от 5,1 до 5,6%. При этом прогноз по инфляции на конец года, напротив, повышен: вместо 4–5% теперь заявлены показатели в 4,5–5,5%.Изменение бюджетного правила как предпосылка к замедлению смягчения ДКПНа начало текущего года средняя ключевая ставка была равна 16%. 16 февраля показатель был понижен на 50 базисных пунктов, 20 марта — ещё на 50 б.п. Согласно прогнозу регулятора, до конца 2026 года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5–14,5%.Если в начале 2026 года можно было предполагать, что за 12 месяцев регулятор доведёт ставку до уровня 10–12%, то сейчас мы придерживаемся более сдержанной оценки. Замедление смягчения денежно-кредитной политики может быть связано в первую очередь с коррекцией бюджетного правила. Несколько недель назад министр финансов Антон Силуанов заявил, что цена отсечения по нефти, которая на данный момент находится на уровне $59 за баррель, может быть снижена. Обозначенная мера объясняется необходимостью обеспечить сохранность средств ФНБ.Корректировка бюджетного правила может привести к постепенному ослаблению рубля. Девальвация национальной валюты, вероятно, будет сопровождаться ростом рублёвой ликвидности, связанной с операциями по выкупу валютной выручки, что усилит инфляционное давление. В таких условиях пространство для снижения ключевой ставки Банком России, скорее всего, будет ограничено.Три сценария развития событийВ рамках опубликованных в феврале 2026 года прогнозов по ключевой ставке можно говорить о трёх сценариях развития событий относительно ДКП.Первый: средний уровень ключевой ставки за год должен находиться на уровне 13,5%, а к концу года ключевая ставка должна достичь значения 10–11%. Если Банк России пойдёт таким путём, мы можем увидеть снижение ставки на 1 процентный пункт сразу на нескольких заседаниях.Второй: среднегодовое значение ключевой ставки будет находиться на уровне 14% годовых — баланс между заявленными максимумом и минимумом. Для реализации такого сценария ключевая ставка должна опускаться на 50 базисных пунктов на каждом из запланированных на текущий год заседаний совета директоров Банка России. Если на одном из заседаний регулятор возьмёт паузу в смягчении денежно-кредитной политики, можно ожидать на одном из следующих заседаний снижения ставки сразу на 1 процентный пункт — тогда к концу года показатель придёт к уровню 12% годовых.Третий: средняя ставка за год составит 14,5%, а к концу года выйдет на уровень 13% годовых. Чтобы он был реализован, Банку России достаточно снизить ключевую ставку ещё на трёх-четырёх заседаниях на 0,5%, а на остальных — не менять.С учётом коррекции бюджетного правила в качестве базового мы рассматриваем третий сценарий.Автор: Александр Зайцев, генеральный директор, основатель Atomic Capital

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651807_0:14:853:867_100x100_80_0_0_3f391d3b24ff971b785ba711a6b6fd5e.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

