Россиянам объяснили, как снижение ставки ЦБ повлияет на вклады и кредиты - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как снижение ставки ЦБ повлияет на вклады и кредиты
Россиянам объяснили, как снижение ставки ЦБ повлияет на вклады и кредиты
Соболев: снижение ставки ЦБ незначительно повлияет на кредиты и вклады

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ожидаемое снижение ставки Центробанка незначительно повлияют на ставки по кредитам и депозитам, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
Решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 15% полностью совпало с ожиданиями рынка, курс рубля сегодня демонстрирует восстановление в пределах 2.5%-3% на волне ликвидации ранее открытых торговых позиций в инструментах usd/rub, eur/rub и cny/rub, отметил он.
Регулятор отметил признаки выхода экономии к траектории сбалансированного роста, что сигнализируют о возможности продолжить плавное снижение ключевой ставки во втором квартале.
Факторы внешних условий остаются неопределенными, что не позволяет ЦБ перейти к более мягкому монетарному курсу из-за проинфляционных ожиданий домохозяйств, указал Соболев.
"До конца месяца ожидаем расширенный диапазон колебания рубля в связи с ростом волатильности рынка: для доллара 79-89 рублей, для евро - 93-100 рублей, для юаня 11,40-12,80 рублей", - прогнозирует он.
Ставки по кредитам и депозитам изменятся незначительно. В ЦБ отметили , что интерес к сбережению преобладает, кредитная активность населения остается сдержанной.
 
