Набиуллина рассказала о подходе ЦБ при принятии решения по ставке
Изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики требуют сохранения взвешенного подхода ЦБ РФ к решениям по ключевой ставке, заявила глава ЦБ | 20.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики требуют сохранения взвешенного подхода ЦБ РФ к решениям по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. "Изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики требуют от нас сохранения осторожного и взвешенного подхода при принятии решений в будущем", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Набиуллина: изменение внешних условий требует взвешенного подхода к решениям по ставке ЦБ