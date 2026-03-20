https://1prime.ru/20260320/stavka-868496450.html
ЦБ рассматривал несколько вариантов по ключевой ставке
ЦБ РФ на сегодняшнем заседании рассматривал сохранение ключевой ставки в 15,5% и снижение на 100 базисных пунктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе...
2026-03-20T15:27+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
эльвира набиуллина
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ на сегодняшнем заседании рассматривал сохранение ключевой ставки в 15,5% и снижение на 100 базисных пунктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Широкий консенсус у нас сложился вокруг снижения ставки на 50 базисных пунктов, хотя были и точечные предложения по сохранению ставки и по снижению ее на 100 базисных пунктов", - ответила она на вопрос, какие варианты рассматривались сегодня по ставке. ЦБ снизил ключевую ставку по итогам заседания седьмой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
