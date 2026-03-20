ЦБ рассматривал несколько вариантов по ключевой ставке

2026-03-20T15:27+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ на сегодняшнем заседании рассматривал сохранение ключевой ставки в 15,5% и снижение на 100 базисных пунктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Широкий консенсус у нас сложился вокруг снижения ставки на 50 базисных пунктов, хотя были и точечные предложения по сохранению ставки и по снижению ее на 100 базисных пунктов", - ответила она на вопрос, какие варианты рассматривались сегодня по ставке. ЦБ снизил ключевую ставку по итогам заседания седьмой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.

