ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях

ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях, но оно не будет автоматическим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T15:36+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях, но оно не будет автоматическим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и с будущими параметрами бюджета. Нам может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим", - сказала она на пресс-конференции.

