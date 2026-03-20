ЦБ продолжит плавно снижать ключевую ставку, заявила Набиуллина

2026-03-20T15:40+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Центробанк России продолжит двигаться плавно и сбалансировано при снижении ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Именно взвешенная и последовательная денежно-кредитная политика создала условия для возвращения инфляции к цели. И мы продолжим двигаться плавно и сбалансировано, чтобы снизить инфляцию до 4% и надежно закрепить ее вблизи этого уровня в дальнейшем", - отметила глава ЦБ.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

