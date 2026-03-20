https://1prime.ru/20260320/stoimost-868473430.html

Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов

Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. | 20.03.2026, ПРАЙМ

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868473430.jpg?1773969798

ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. "Основываясь на докладе Пентагона конгрессу о том, что первые шесть дней обошлись в 11,3 миллиарда долларов, плюс миллиард в день на продолжение", - объясняет портал методику подсчета. Число обновляется в реальном времени и на данный момент превысило 25 миллиардов долларов. Портал утверждает, что американская атака обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду. В минувшее воскресенье, 16 марта руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что на тот момент операция в Иране обошлась в 12 миллиардов долларов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

