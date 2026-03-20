Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов - 20.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. | 20.03.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
экономика
иран
сша
израиль
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. "Основываясь на докладе Пентагона конгрессу о том, что первые шесть дней обошлись в 11,3 миллиарда долларов, плюс миллиард в день на продолжение", - объясняет портал методику подсчета. Число обновляется в реальном времени и на данный момент превысило 25 миллиардов долларов. Портал утверждает, что американская атака обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду. В минувшее воскресенье, 16 марта руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что на тот момент операция в Иране обошлась в 12 миллиардов долларов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
04:23 20.03.2026
 
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов

Iran War Cost Tracker: цена операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
