Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов - 20.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T04:23+0300
2026-03-20T04:23+0300
2026-03-20T04:23+0300
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
"Основываясь на докладе Пентагона конгрессу о том, что первые шесть дней обошлись в 11,3 миллиарда долларов, плюс миллиард в день на продолжение", - объясняет портал методику подсчета.
Число обновляется в реальном времени и на данный момент превысило 25 миллиардов долларов. Портал утверждает, что американская атака обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду.
В минувшее воскресенье, 16 марта руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что на тот момент операция в Иране обошлась в 12 миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль
Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов
Iran War Cost Tracker: цена операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
"Основываясь на докладе Пентагона конгрессу о том, что первые шесть дней обошлись в 11,3 миллиарда долларов, плюс миллиард в день на продолжение", - объясняет портал методику подсчета.
Число обновляется в реальном времени и на данный момент превысило 25 миллиардов долларов. Портал утверждает, что американская атака обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду.
В минувшее воскресенье, 16 марта руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что на тот момент операция в Иране обошлась в 12 миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.