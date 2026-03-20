Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля
Россия занимает третье место среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на картофель, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
2026-03-20T07:18+0300
2026-03-20T07:36+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия занимает третье место среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на картофель, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Так, килограмм картофеля стоит в России 52,1 рубля, дешевле его можно найти лишь в Индии (30,3 рубля) и Турции (45,9 рубля). "Картофель в России остается социально значимым продуктом с высокой конкуренцией и ограниченной маржой, а чувствительный к цене спрос не позволяет производителям и ритейлу существенно повышать стоимость. Дополнительную роль играет цикличность: в урожайные годы возникает перепроизводство, что давит на цены и удерживает их на низком уровне", - рассказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Четвертой страной с самым доступным картофелем в "Большой двадцатке" стал Китай, где килограмм обходится в 59,8 рубля, а пятой - Бразилия со стоимостью в 95 рублей. Чуть дороже уже овощ в Аргентине - 96,7 рубля. Выше цены - в Саудовской Аравии (108,9 рубля), Индонезии (112,2 рубля) и ЮАР (113 рублей). Вслед за ними по стоимости расположились Германия (127 рублей) и Великобритания (139,2 рубля). Примерно одинаково обходится покупка картофеля жителям Италии (167,9 рубля) и Мексики (171,2 рубля), уже дороже - Франции (186,8 рубля). Пятерку стран с самым дорогим картофелем в G20 составили: Южная Корея (281 рубль), США (236,7 рубля), Австралия (226,9 рубля), Канада (222,8 рубля) и Япония (217,1 рубля). "Наиболее высокие цены на картофель в Южной Корее, США, Австралии, Канаде и Японии объясняются противоположной экономикой: высокой стоимостью труда и земли, жесткими стандартами качества и переработки, а также структурой спроса, при которой потребитель готов платить больше за упакованный и переработанный продукт", - пояснил эксперт.
РИА Новости: Россия заняла третье место в G20 с самыми низкими ценами на картофель

