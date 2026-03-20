https://1prime.ru/20260320/svopy-868497733.html

Глава ЦБ ответила на вопрос о повышении лимита по валютным свопам

Банк России не намерен повышать лимит по валютным свопам в связи с возросшим спросом на юани, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

экономика

финансы

банки

россия

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/76397/49/763974977_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_eaa8635d1688fd35ee8e38c1d58d8d34.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Банк России не намерен повышать лимит по валютным свопам в связи с возросшим спросом на юани, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается возросшего спроса на юани - у нас нет намерений повышать лимиты", - прокомментировала она вопрос о возросшем спросе на юани и о возможном увеличении лимита по валютным свопам. Текущий лимит продажи инвалюты в рамках сделок "валютный своп" по продаже иностранной валюты за рубли составляет 5 миллиардов юаней.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

