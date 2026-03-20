Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ ответила на вопрос о повышении лимита по валютным свопам
Банк России не намерен повышать лимит по валютным свопам в связи с возросшим спросом на юани, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. | 20.03.2026, ПРАЙМ
15:43 20.03.2026
 
Глава ЦБ ответила на вопрос о повышении лимита по валютным свопам

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Банк России не намерен повышать лимит по валютным свопам в связи с возросшим спросом на юани, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается возросшего спроса на юани - у нас нет намерений повышать лимиты", - прокомментировала она вопрос о возросшем спросе на юани и о возможном увеличении лимита по валютным свопам.
Текущий лимит продажи инвалюты в рамках сделок "валютный своп" по продаже иностранной валюты за рубли составляет 5 миллиардов юаней.
 
