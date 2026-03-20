“Новый доллар”: что стоит за вкладами с доходностью выше, чем в России

“Новый доллар”: что стоит за вкладами с доходностью выше, чем в России - 20.03.2026, ПРАЙМ

“Новый доллар”: что стоит за вкладами с доходностью выше, чем в России

Российские банки всё активнее предлагают депозиты в казахстанском тенге, и у многих вкладчиков возникает логичный вопрос, не пора ли добавить KZT в свой...

2026-03-20T02:02+0300

2026-03-20T02:02+0300

2026-03-20T02:02+0300

финансы

банки

казахстан

тенге

банк россии

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российские банки всё активнее предлагают депозиты в казахстанском тенге, и у многих вкладчиков возникает логичный вопрос, не пора ли добавить KZT в свой портфель.Кому это может быть нужно, а кому стоит обойтись традиционными валютами, рассказал агентству “Прайм” основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.“Появление таких продуктов связано не с тем, что тенге вдруг стал "новым долларом", а с вполне прикладной историей. Между Россией и Казахстаном вырос объём расчётов, переводов, деловых и бытовых платежей. У банков сформировался спрос на инфраструктуру для работы с этой валютой”, - пояснил он.БКС уже принимает депозиты от 100 000 тенге в безналичной форме, ВТБ предлагает мгновенное открытие KZT-счёта в приложении, на Московской бирже торгуется пара KZT/RUB. Плюс сама стоимость денег в Казахстане высока, базовая ставка Нацбанка на март 2026 года составляет 18%, и это делает тенговые продукты экономически возможными для банков.Однако разница между валютами для вкладчика принципиальна. Рубль остается базовым вариантом для человека, чьи расходы номинированы в рублях, здесь нет валютного риска относительно повседневных трат, а средние ставки у крупнейших банков в марте находятся в районе 13,5–13,8%. Юань уже встроен в ядро российской финансовой системы, Банк России проводит операции валютный своп именно в CNY, то есть для финансового рынка это рабочая, а не экзотическая валюта. Дирхам скорее привязан к направлению ОАЭ и расчетам с этим регионом. А тенге по глубине рынка и универсальности заметно более нишевый инструмент, рассуждает Иван Русяев.“Портрет целевого вкладчика в KZT выглядит конкретно. Это предприниматель с контрагентами в Казахстане, семья, оплачивающая учёбу или лечение за рубежом именно в этом направлении, человек с регулярными поездками или частью доходов в тенге. Для обычного вкладчика без обязательств в KZT такой депозит остается узкоспециальным”, - считает он.При этом риски серьезные. Первый и очевидный - валютный, можно получить процент в тенге и всё равно проиграть в рублях при ослаблении курса. Второй - спред на входе и выходе, банковские курсы покупки и продажи обновляются каждые 15 секунд, и разница между ними способна полностью "съесть" доход по депозиту. Третий связан с нишевостью продукта, выбор банков, сроков и способов пополнения ограничен. Четвертый касается страховки. Вклад в иностранной валюте застрахован, но выплата идёт в рублях в пределах 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке по курсу Банка России на день страхового случая.На практике схема работы с тенге почти исключительно безналичная. Нужно открыть KZT-счёт, конвертировать рубли по банковскому курсу и разместить средства. Банки берут за это комиссию. А ограничения на снятие наличной иностранной валюты Банк России продлил до 9 сентября 2026 года. Поэтому перед открытием такого депозита имеет смысл отдельно посчитать три цифры, курс покупки тенге, курс обратной продажи и чистую доходность после всех потерь на конвертации.Неоднозначны и перспективы тенге как "дружественной" валюты для массовых сбережений. Юань занимает в российской инфраструктуре совсем другое место, это валюта денежного рынка, а не только направленческий инструмент. Тенге может закрепиться как полезная нишевая валюта для тех, кто связан с Казахстаном. Но для широкого круга вкладчиков логика остаётся прежней, рубль для повседневных сбережений, юань для валютной диверсификации, а тенге для конкретной цели в KZT, заключил эксперт.

казахстан

финансы, банки, казахстан, тенге, банк россии