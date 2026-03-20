Трамп испугал премьера Японии на встрече в Белом доме, пишут СМИ
Трамп испугал премьера Японии на встрече в Белом доме, пишут СМИ - 20.03.2026, ПРАЙМ
Трамп испугал премьера Японии на встрече в Белом доме, пишут СМИ
Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, на встрече в Белом доме президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити, американский... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T07:17+0300
2026-03-20T07:17+0300
2026-03-20T07:26+0300
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, на встрече в Белом доме президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити, американский лидер сравнил недавнее наступление в Иране с неожиданным ударом по американской базе во время Второй мировой войны, что вызвало беспокойство у премьера Японии.Накануне, в ответ на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон не известил своих союзников о намерении нанести удары по ИРИ, Трамп напомнил об эффекте внезапности, использованном японской стороной при нападении на Перл-Харбор в 1941 году."Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием. <…> Такаити отреагировала заметно напряженно, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию. Официальной реакции из Токио пока не последовало", — указывается в материале.Согласно автору, этот случай произошел на фоне трудностей, которые Токио испытывало с началом кампании США на Ближнем Востоке."Ситуация в Ормузском проливе особенно сильно ударила по Японии. Около 70 процентов импорта нефти в Японию проходит через этот пролив. Также нарушены поставки сжиженного природного газа. С начала конфликта многочисленные грузовые суда оказались заблокированы в Персидском заливе. Длительное нарушение судоходного маршрута может значительно ухудшить энергоснабжение страны", — отметил он.США и Израиль продолжают третью неделю военные действия против Исламской Республики, обмен ударами не прекращается. Вашингтон грозит уничтожить военную мощь страны и призывает граждан свергнуть правительство. Обострение ситуации в регионе практически остановило движение судов через Ормузский пролив, который является важнейшей транспортной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из нефтедобывающих стран Персидского залива.
дональд трамп, япония, мировая экономика, общество , вашингтон, сша
Дональд Трамп, ЯПОНИЯ, Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, США
Трамп испугал премьера Японии на встрече в Белом доме, пишут СМИ
BZ: Трамп испугал премьера Японии на встрече в Белом доме