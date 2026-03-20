https://1prime.ru/20260320/transport-868489105.html

Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин

Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин - 20.03.2026, ПРАЙМ

Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин

Россия в условиях нестабильной геополитической ситуации является одной стран, способных предоставить не только надежные и быстрые, но безопасные транспортные... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T12:34+0300

2026-03-20T12:34+0300

2026-03-20T12:36+0300

россия

бизнес

рф

ближний восток

суэцкий канал

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e260d802e94a8b8f3bcffb4aa20b4ea3.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в условиях нестабильной геополитической ситуации является одной стран, способных предоставить не только надежные и быстрые, но безопасные транспортные коридоры, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ. "Мы живем в условиях нестабильной геополитической ситуации, продолжающихся конфликтов, в том числе, на Ближнем Востоке. В этой связи особую роль в мире приобретают страны, которые предоставляют надежные, быстрые и безопасные транспортные коридоры, и Россия, конечно, в их числе", - сказал министр. Никитин подчеркнул, что в связи с этим важно начать работу по созданию подводящей инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора. Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить полномасштабный запуск этого стратегического маршрута для всех заинтересованных стран, указал он. Ранее Никитин отмечал, что Северный морской путь (СМП) является хорошей альтернативой для морских перевозок не только Суэцкому каналу, но и Ормузскому проливу.

рф

ближний восток

суэцкий канал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, ближний восток, суэцкий канал, транспорт