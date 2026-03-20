Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/transport-868489105.html
Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин
Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин
Россия в условиях нестабильной геополитической ситуации является одной стран, способных предоставить не только надежные и быстрые, но безопасные транспортные... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T12:34+0300
2026-03-20T12:36+0300
россия
бизнес
рф
ближний восток
суэцкий канал
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e260d802e94a8b8f3bcffb4aa20b4ea3.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в условиях нестабильной геополитической ситуации является одной стран, способных предоставить не только надежные и быстрые, но безопасные транспортные коридоры, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ. "Мы живем в условиях нестабильной геополитической ситуации, продолжающихся конфликтов, в том числе, на Ближнем Востоке. В этой связи особую роль в мире приобретают страны, которые предоставляют надежные, быстрые и безопасные транспортные коридоры, и Россия, конечно, в их числе", - сказал министр. Никитин подчеркнул, что в связи с этим важно начать работу по созданию подводящей инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора. Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить полномасштабный запуск этого стратегического маршрута для всех заинтересованных стран, указал он. Ранее Никитин отмечал, что Северный морской путь (СМП) является хорошей альтернативой для морских перевозок не только Суэцкому каналу, но и Ормузскому проливу.
рф
ближний восток
суэцкий канал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_b85d1a52b51663edd5b45242380a0644.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, ближний восток, суэцкий канал, транспорт
РОССИЯ, Бизнес, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Суэцкий канал, Транспорт
12:34 20.03.2026 (обновлено: 12:36 20.03.2026)
 
Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин

Никитин: Россия может предоставить надежные и безопасные транспортные коридоры

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости . Соломон Лулишов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в условиях нестабильной геополитической ситуации является одной стран, способных предоставить не только надежные и быстрые, но безопасные транспортные коридоры, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ.
"Мы живем в условиях нестабильной геополитической ситуации, продолжающихся конфликтов, в том числе, на Ближнем Востоке. В этой связи особую роль в мире приобретают страны, которые предоставляют надежные, быстрые и безопасные транспортные коридоры, и Россия, конечно, в их числе", - сказал министр.
Никитин подчеркнул, что в связи с этим важно начать работу по созданию подводящей инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора. Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить полномасштабный запуск этого стратегического маршрута для всех заинтересованных стран, указал он.
Ранее Никитин отмечал, что Северный морской путь (СМП) является хорошей альтернативой для морских перевозок не только Суэцкому каналу, но и Ормузскому проливу.
 
РОССИЯБизнесРФБЛИЖНИЙ ВОСТОКСуэцкий каналТранспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала