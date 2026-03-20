Россия может предоставить безопасные транспортные коридоры, заявил Никитин
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в условиях нестабильной геополитической ситуации является одной стран, способных предоставить не только надежные и быстрые, но безопасные транспортные коридоры, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ.
"Мы живем в условиях нестабильной геополитической ситуации, продолжающихся конфликтов, в том числе, на Ближнем Востоке. В этой связи особую роль в мире приобретают страны, которые предоставляют надежные, быстрые и безопасные транспортные коридоры, и Россия, конечно, в их числе", - сказал министр.
Никитин подчеркнул, что в связи с этим важно начать работу по созданию подводящей инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора. Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить полномасштабный запуск этого стратегического маршрута для всех заинтересованных стран, указал он.
Ранее Никитин отмечал, что Северный морской путь (СМП) является хорошей альтернативой для морских перевозок не только Суэцкому каналу, но и Ормузскому проливу.