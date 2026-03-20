https://1prime.ru/20260320/tsb-868500145.html
Все банки должны быть в "белом списке" Минцифры, заявила Набиуллина
2026-03-20T16:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/18/841001841_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6746a835ef70bb02566484ff8c419689.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Все банки в России должны быть в "белом списке" Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Видим в этом проблему, достаточно серьезную, потому что нахождение списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И конечно это нарушает правила добросовестной равной конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это вот наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем", - сказала Набиуллина. Ранее РИА Новости подсчитало, что более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России. В частности, в "белый список" вошли официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ. Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/18/841001841_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a490a3d14282a2e38208b302393f5b40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, технологии, рф, москва, эльвира набиуллина, дмитрий песков, банк россия, втб, альфа-банк
