Все банки должны быть в "белом списке" Минцифры, заявила Набиуллина

2026-03-20T16:53+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Все банки в России должны быть в "белом списке" Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Видим в этом проблему, достаточно серьезную, потому что нахождение списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И конечно это нарушает правила добросовестной равной конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это вот наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем", - сказала Набиуллина. Ранее РИА Новости подсчитало, что более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России. В частности, в "белый список" вошли официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ. Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

