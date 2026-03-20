Все банки должны быть в "белом списке" Минцифры, заявила Набиуллина - 20.03.2026, ПРАЙМ
Все банки должны быть в "белом списке" Минцифры, заявила Набиуллина
Все банки должны быть в "белом списке" Минцифры, заявила Набиуллина - 20.03.2026, ПРАЙМ
Все банки должны быть в "белом списке" Минцифры, заявила Набиуллина
Все банки в России должны быть в "белом списке" Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Банка России... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T16:53+0300
2026-03-20T16:53+0300
банки
финансы
технологии
рф
москва
эльвира набиуллина
дмитрий песков
банк россия
втб
альфа-банк
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Все банки в России должны быть в "белом списке" Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Видим в этом проблему, достаточно серьезную, потому что нахождение списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И конечно это нарушает правила добросовестной равной конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это вот наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем", - сказала Набиуллина. Ранее РИА Новости подсчитало, что более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России. В частности, в "белый список" вошли официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ. Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
рф
москва
банки, финансы, технологии, рф, москва, эльвира набиуллина, дмитрий песков, банк россия, втб, альфа-банк
Банки, Финансы, Технологии, РФ, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, банк Россия, ВТБ, Альфа-банк
16:53 20.03.2026
 
Все банки должны быть в "белом списке" Минцифры, заявила Набиуллина

ЦБ: все банки в РФ должны быть в белом списке Минцифры, иначе это нарушение конкуренции

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Все банки в России должны быть в "белом списке" Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Видим в этом проблему, достаточно серьезную, потому что нахождение списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И конечно это нарушает правила добросовестной равной конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это вот наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем", - сказала Набиуллина.
Ранее РИА Новости подсчитало, что более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России. В частности, в "белый список" вошли официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ.
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
 
БанкиФинансыТехнологииРФМОСКВАЭльвира НабиуллинаДмитрий Песковбанк РоссияВТБАльфа-банк
 
 
