ЦБ объявил официальный курс валют на субботу
ЦБ объявил официальный курс валют на субботу - 20.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 16,53 копейки, до 12,2171 рубля, доллара - на 83,97 копейки, до 83,9982 рубля, евро -... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T18:50+0300
2026-03-20T18:50+0300
2026-03-20T18:50+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 16,53 копейки, до 12,2171 рубля, доллара - на 83,97 копейки, до 83,9982 рубля, евро - вырос на 37,31 копейки, до 97,2886 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рф
сша
рынок, рф, сша, банк россия
Рынок, РФ, США, банк Россия
ЦБ объявил официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня с субботы - 12,22 рубля, доллара - 84 рубля, евро - 97,29 рубля
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 16,53 копейки, до 12,2171 рубля, доллара - на 83,97 копейки, до 83,9982 рубля, евро - вырос на 37,31 копейки, до 97,2886 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.