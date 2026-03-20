https://1prime.ru/20260320/tsb-868502619.html
ЦБ в 2025 году получил убыток в 184,8 млрд рублей
2026-03-20T19:16+0300
финансы
бизнес
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2025 году получил чистый убыток впервые за три года – 184,8 миллиарда рублей после прибыли в 199,5 миллиарда рублей годом ранее, следует из годового отчета ЦБ."По итогам 2025 года сложился отрицательный финансовый результат деятельности Банка России (убыток). Финансовый результат формировался в условиях сокращения суммарного объема рефинансирования кредитных организаций за 2025 год, а также снижения доли кредитов в рамках основного механизма предоставления ликвидности, предоставляемых по более высокой ставке, в общем объеме рефинансирования", – сказано в отчете.Это, как отмечается, повлияло на уменьшение процентных доходов Банка России от операций рефинансирования по сравнению с 2024 годом, в то время как процентные расходы по операциям абсорбирования остались в целом на прежнем уровне.Регулятор до этого последний раз получал чистый убыток в 2022 году – 721,7 миллиарда рублей.Доходы Банка России в прошлом году снизились на 31,7% – до 942,2 миллиарда рублей, расходы – на 4,6%, до 1,127 триллиона рублей. Процентные доходы регулятора уменьшились на 35,4%, до 801,8 миллиарда рублей, а процентные расходы – на 2,9%, до 806,1 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
