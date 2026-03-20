Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19%

Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19% - 20.03.2026, ПРАЙМ

Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19%

Объемы подозрительных операций через банковскую систему в РФ в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 миллиарда рублей, сообщается в годовом отчете Банка России. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T19:30+0300

2026-03-20T19:30+0300

2026-03-20T19:58+0300

финансы

банки

россия

рф

банк россия

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций через банковскую систему в РФ в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 миллиарда рублей, сообщается в годовом отчете Банка России. "В целом объемы подозрительных операций за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизились на 19% (с 90 млрд до 72,6 млрд рублей)", - сообщается там.Также отмечается, что использование платформы "Знай своего клиента" позволило почти в 2 раза по сравнению с 2024 годом снизить объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (до 3,6 миллиарда рублей). На 18% (до 16,4 миллиарда рублей) уменьшился объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах.Особое внимание Банк России уделял противодействию использованию наличных в подозрительных схемах, направленных на обслуживание теневого бизнеса. В целях усиления кредитными организациями контроля за операциями с наличными ЦБ рекомендовал банкам делать акцент на работе с клиентами, которые вносят на счета большие объемы наличных, и обращать внимание на источник происхождения этих денег, отмечает регулятор.

рф

финансы, банки, россия, рф, банк россия