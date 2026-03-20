Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19% - 20.03.2026, ПРАЙМ
Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19%
Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19% - 20.03.2026, ПРАЙМ
Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19%
Объемы подозрительных операций через банковскую систему в РФ в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 миллиарда рублей, сообщается в годовом отчете Банка России. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T19:30+0300
2026-03-20T19:58+0300
финансы
банки
россия
рф
банк россия
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций через банковскую систему в РФ в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 миллиарда рублей, сообщается в годовом отчете Банка России. "В целом объемы подозрительных операций за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизились на 19% (с 90 млрд до 72,6 млрд рублей)", - сообщается там.Также отмечается, что использование платформы "Знай своего клиента" позволило почти в 2 раза по сравнению с 2024 годом снизить объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (до 3,6 миллиарда рублей). На 18% (до 16,4 миллиарда рублей) уменьшился объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах.Особое внимание Банк России уделял противодействию использованию наличных в подозрительных схемах, направленных на обслуживание теневого бизнеса. В целях усиления кредитными организациями контроля за операциями с наличными ЦБ рекомендовал банкам делать акцент на работе с клиентами, которые вносят на счета большие объемы наличных, и обращать внимание на источник происхождения этих денег, отмечает регулятор.
рф
финансы, банки, россия, рф, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, банк Россия
19:30 20.03.2026 (обновлено: 19:58 20.03.2026)
 
Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19%

ЦБ: подозрительные операции через банковскую систему в России за 2025 год снизились на 19%

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций через банковскую систему в РФ в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 миллиарда рублей, сообщается в годовом отчете Банка России.
"В целом объемы подозрительных операций за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизились на 19% (с 90 млрд до 72,6 млрд рублей)", - сообщается там.
Также отмечается, что использование платформы "Знай своего клиента" позволило почти в 2 раза по сравнению с 2024 годом снизить объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (до 3,6 миллиарда рублей). На 18% (до 16,4 миллиарда рублей) уменьшился объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах.
Особое внимание Банк России уделял противодействию использованию наличных в подозрительных схемах, направленных на обслуживание теневого бизнеса. В целях усиления кредитными организациями контроля за операциями с наличными ЦБ рекомендовал банкам делать акцент на работе с клиентами, которые вносят на счета большие объемы наличных, и обращать внимание на источник происхождения этих денег, отмечает регулятор.
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФбанк Россия
 
 
