https://1prime.ru/20260320/tsb-868504872.html

Количество платежных карт на одного россиянина в 2025 году достигло рекорда - 20.03.2026, ПРАЙМ

Число выпущенных в России на 1 января 2026 года в России платежных карт составило 544,8 миллиона, или 3,6 карты на одного жителя, при этом на начало 2022 года... | 20.03.2026, ПРАЙМ

финансы

банки

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9a678fb81d5adafec041e89ef4aa09e.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Число выпущенных в России на 1 января 2026 года в России платежных карт составило 544,8 миллиона, или 3,6 карты на одного жителя, при этом на начало 2022 года данный показатель составлял 2,3 карты на одного жителя, говорится в годовом отчете Банка России. "Карты по-прежнему являлись самым привычным и массовым платежным инструментом. На 1 января 2026 выпущено 544,8 миллиона платежных карт, или 3,6 карты на 1 жителя. Кроме традиционного пластика, банки эмитировали виртуальные карты и платежные стикеры, хорошо зарекомендовавшие себя среди граждан", - поясняется в отчете. С использованием карт на территории страны и за ее пределами в 2025 году было совершено 72,7 миллиарда операций на сумму 154,3 триллиона рублей. Из них подавляющее большинство были безналичными (97,6% по количеству и 76,7% по объему). В структуре безналичных карточных операций основную долю занимали оплата товаров и услуг (89,6% по количеству и 49,4% по объему) и переводы между держателями карт (9,5 и 46,0%). Снятие наличных денег оставалось на относительно низком уровне, в общем количестве и объеме операций с картами на него приходилось 2,4 и 23,3% соответственно. Вместе с тем, несмотря на преобладание карт в платежном обороте, их доля в последние годы постоянно снижалась. Замедлился темп эмиссии. Если в 2024 году количество карт увеличилось на 14,8%, то в 2025 году – на 5,6%. Количество и объем безналичных операций с использованием платежных карт уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 4,4 и 9,6% соответственно в пользу иных платежных инструментов. Это свидетельствует о том, что российский рынок платежных карт достиг стадии структурной зрелости и насыщения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

