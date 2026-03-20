Количество платежных карт на одного россиянина в 2025 году достигло рекорда - 20.03.2026, ПРАЙМ
Количество платежных карт на одного россиянина в 2025 году достигло рекорда
Количество платежных карт на одного россиянина в 2025 году достигло рекорда

ЦБ: на 1 января 2026 года в России выпущено 544,8 миллиона платежных карт

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Число выпущенных в России на 1 января 2026 года в России платежных карт составило 544,8 миллиона, или 3,6 карты на одного жителя, при этом на начало 2022 года данный показатель составлял 2,3 карты на одного жителя, говорится в годовом отчете Банка России.
"Карты по-прежнему являлись самым привычным и массовым платежным инструментом. На 1 января 2026 выпущено 544,8 миллиона платежных карт, или 3,6 карты на 1 жителя. Кроме традиционного пластика, банки эмитировали виртуальные карты и платежные стикеры, хорошо зарекомендовавшие себя среди граждан", - поясняется в отчете.
С использованием карт на территории страны и за ее пределами в 2025 году было совершено 72,7 миллиарда операций на сумму 154,3 триллиона рублей. Из них подавляющее большинство были безналичными (97,6% по количеству и 76,7% по объему).
В структуре безналичных карточных операций основную долю занимали оплата товаров и услуг (89,6% по количеству и 49,4% по объему) и переводы между держателями карт (9,5 и 46,0%). Снятие наличных денег оставалось на относительно низком уровне, в общем количестве и объеме операций с картами на него приходилось 2,4 и 23,3% соответственно.
Вместе с тем, несмотря на преобладание карт в платежном обороте, их доля в последние годы постоянно снижалась. Замедлился темп эмиссии. Если в 2024 году количество карт увеличилось на 14,8%, то в 2025 году – на 5,6%.
Количество и объем безналичных операций с использованием платежных карт уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 4,4 и 9,6% соответственно в пользу иных платежных инструментов. Это свидетельствует о том, что российский рынок платежных карт достиг стадии структурной зрелости и насыщения.
 
