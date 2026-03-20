ЦБ заявил о снижении напряженности на российском рынке труда

Напряженность на рынке труда России постепенно снижается, при этом безработица остается на исторических минимумах, сообщает Банк России.

2026-03-20T13:50+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда России постепенно снижается, при этом безработица остается на исторических минимумах, сообщает Банк России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами", - говорится в пресс-релизе регулятора. "При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда", - также сообщается там.

