ЦБ заявил о снижении напряженности на российском рынке труда
ЦБ заявил о снижении напряженности на российском рынке труда - 20.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о снижении напряженности на российском рынке труда
Напряженность на рынке труда России постепенно снижается, при этом безработица остается на исторических минимумах, сообщает Банк России. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T13:50+0300
2026-03-20T13:50+0300
2026-03-20T13:55+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда России постепенно снижается, при этом безработица остается на исторических минимумах, сообщает Банк России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами", - говорится в пресс-релизе регулятора. "При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда", - также сообщается там.
россия, общество , банк россия
РОССИЯ, Общество , банк Россия
ЦБ заявил о снижении напряженности на российском рынке труда
ЦБ РФ: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается