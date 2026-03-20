В Турции прокомментировали атаки Украины на "Турецкий поток" - 20.03.2026, ПРАЙМ
В Турции прокомментировали атаки Украины на "Турецкий поток"
В Турции прокомментировали атаки Украины на "Турецкий поток" - 20.03.2026, ПРАЙМ
В Турции прокомментировали атаки Украины на "Турецкий поток"
Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую | 20.03.2026, ПРАЙМ
АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую угрозу энергетической безопасности Турции, это не должно остаться без ответа, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз. Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. "Это уже не просто эпизод в рамках конфликта с Россией, а прямой вызов энергетической безопасности Турции", - сказал Йылмаз. По его словам, Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он отметил, что Турция сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости Киева - от поставок беспилотников до запуска зернового коридора и поддержания баланса в Черном море. Йылмаз подчеркнул, что экспорт украинского зерна и подсолнечного масла стал возможен во многом благодаря созданной Турцией системе безопасности и дипломатической поддержке. При этом он указал, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40% энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока". В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
турция
черное море
украина
ПРАЙМ
газ, россия, турция, черное море, украина, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, мид, газпром, всу, газопровод "турецкий поток", голубой поток
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД, Газпром, ВСУ, Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток
00:48 20.03.2026 (обновлено: 02:03 20.03.2026)
 
В Турции прокомментировали атаки Украины на "Турецкий поток"

РИА Новости: Йылмаз назвал атаки Украины на газопроводы вызовом Анкаре

АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую угрозу энергетической безопасности Турции, это не должно остаться без ответа, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Это уже не просто эпизод в рамках конфликта с Россией, а прямой вызов энергетической безопасности Турции", - сказал Йылмаз.
По его словам, Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он отметил, что Турция сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости Киева - от поставок беспилотников до запуска зернового коридора и поддержания баланса в Черном море.
Йылмаз подчеркнул, что экспорт украинского зерна и подсолнечного масла стал возможен во многом благодаря созданной Турцией системе безопасности и дипломатической поддержке.
При этом он указал, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40% энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми.
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯТУРЦИЯЧерное мореУКРАИНАДмитрий ПесковСергей ЛавровВладимир ПутинМИДГазпромВСУГазопровод "Турецкий поток"Голубой поток
 
 
