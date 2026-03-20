В Турции прокомментировали атаки Украины на "Турецкий поток"

Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T00:48+0300

АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией и превращаются в прямую угрозу энергетической безопасности Турции, это не должно остаться без ответа, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз. Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. "Это уже не просто эпизод в рамках конфликта с Россией, а прямой вызов энергетической безопасности Турции", - сказал Йылмаз. По его словам, Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он отметил, что Турция сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости Киева - от поставок беспилотников до запуска зернового коридора и поддержания баланса в Черном море. Йылмаз подчеркнул, что экспорт украинского зерна и подсолнечного масла стал возможен во многом благодаря созданной Турцией системе безопасности и дипломатической поддержке. При этом он указал, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40% энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока". В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

