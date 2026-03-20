Турция может ответить на атаки Украины по газопроводам, заявил эксперт

2026-03-20T05:50+0300

энергетика

газ

мировая экономика

турция

украина

рф

дмитрий песков

сергей лавров

владимир путин

мид

АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Турецкая сторона может предпринять ответить на атаки Украины по инфраструктуре газопроводов, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз. Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. "Турция не может оставить произошедшее без реакции и располагает значительными рычагами влияния, включая контроль над проливами, механизмы зернового коридора и логистические маршруты в Черном море", - сказал эксперт. Йылмаз подчеркнул, что украинскому руководству следует учитывать зависимость экспорта от турецкой инфраструктуры и дипломатии. По его оценке, атаки произошли в крайне чувствительный момент, когда после удара Израиля по иранскому месторождению "Парс" Турция уже столкнулась с потерями газа на уровне 10-15%. Эксперт считает, что выбор времени не был случайным и свидетельствует об усилении давления на энергетическую устойчивость Турции. Он также допустил, что Украина выходит за рамки собственных военных задач и становится частью более широкой геополитической игры, а характер атаки указывает не только на военные, но и на политические цели. Эксперт отметил, что сбалансированная позиция Турции в иранском кризисе могла вызвать недовольство отдельных внешних игроков, в связи с чем нельзя исключать использование Украины как инструмента давления. В заключение эксперт заявил, что превращение Черного моря в зону операций внешних игроков противоречит интересам региональной стабильности и недопустимо. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока". В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

газ, мировая экономика, турция, украина, рф, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, мид, газпром, всу, газопровод "турецкий поток", голубой поток