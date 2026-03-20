"Руки прочь!" Фон дер Ляйен призывают уйти после скандала с выборами

2026-03-20T07:31+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в эпицентре скандала из-за предполагаемого вмешательства в предстоящие выборы в Венгрии, в связи с чем ей следовало бы подать в отставку, заявила польская депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X."Это скандал! <…> Деградировавшие псевдоэлиты ЕС, погрязшие в различных коррупционных скандалах, будут решать, какой контент в социальных сетях венгры смогут видеть, а какой — нет. Фон дер Ляйен и ее окружение в очередной раз используют свои инструменты влияния для вмешательства в демократические выборы суверенного государства и влияния на их исход!" — возмутилась парламентарий.По мнению политика, такие действия, направленные против правительства Венгрии под руководством Виктора Орбана, полностью лишили фон дер Ляйен всего доверия. Евродепутат полагает, что руководительнице ЕК пора оставить свой пост."Европейская комиссия, возглавляемая фон дер Ляйен, после всех этих скандалов и скандалов утратила всякую легитимность в управлении ЕС и должна подать в отставку, а затем и вовсе быть упразднена как институт. Люди, даже не избранные демократическим путем гражданами, нагло нарушают закон, договоры ЕС и навязывают нам свои диктаты. Вся Европейская комиссия — руки прочь от свободных граждан и их государств!" — написала Зайончковская-Герник.Ранее во время пленарной сессии в Страсбурге Европейский парламент провёл голосование по еще одному вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, инициированному представителями партии "Патриоты Европы" венгерского премьера Виктора Орбана.

