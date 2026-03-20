"Руки прочь!" Фон дер Ляйен призывают уйти после скандала с выборами - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/ursula-868476767.html
"Руки прочь!" Фон дер Ляйен призывают уйти после скандала с выборами
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Руки прочь!" Фон дер Ляйен призывают уйти после скандала с выборами

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в эпицентре скандала из-за предполагаемого вмешательства в предстоящие выборы в Венгрии, в связи с чем ей следовало бы подать в отставку, заявила польская депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Это скандал! <…> Деградировавшие псевдоэлиты ЕС, погрязшие в различных коррупционных скандалах, будут решать, какой контент в социальных сетях венгры смогут видеть, а какой — нет. Фон дер Ляйен и ее окружение в очередной раз используют свои инструменты влияния для вмешательства в демократические выборы суверенного государства и влияния на их исход!" — возмутилась парламентарий.
По мнению политика, такие действия, направленные против правительства Венгрии под руководством Виктора Орбана, полностью лишили фон дер Ляйен всего доверия. Евродепутат полагает, что руководительнице ЕК пора оставить свой пост.
"Европейская комиссия, возглавляемая фон дер Ляйен, после всех этих скандалов и скандалов утратила всякую легитимность в управлении ЕС и должна подать в отставку, а затем и вовсе быть упразднена как институт. Люди, даже не избранные демократическим путем гражданами, нагло нарушают закон, договоры ЕС и навязывают нам свои диктаты. Вся Европейская комиссия — руки прочь от свободных граждан и их государств!" — написала Зайончковская-Герник.
Ранее во время пленарной сессии в Страсбурге Европейский парламент провёл голосование по еще одному вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, инициированному представителями партии "Патриоты Европы" венгерского премьера Виктора Орбана.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала