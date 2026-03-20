https://1prime.ru/20260320/vino-868483932.html
Россия увеличила поставки вина в Китай в 1,7 раза
Россия увеличила поставки вина в Китай в 1,7 раза - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки вина в Китай в 1,7 раза
Россия в феврале в 1,7 раза в месячном выражении увеличила поставки вина в Китай, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T10:33+0300
2026-03-20T10:33+0300
2026-03-20T10:33+0300
экономика
бизнес
россия
китай
австралия
франция
вино
российское вино
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864451624_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2e9dbb56b8f8444d80824a44b5509e5f.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале в 1,7 раза в месячном выражении увеличила поставки вина в Китай, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Отгрузки в феврале выросли на 85,6 тысячи долларов с 51,1 тысячи месяцем ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки оказались в 2,3 раза скромнее. При этом активнее всего в феврале Китай импортировал вино из Австралии (44,5 миллиона долларов), Франции (25,9 миллиона долларов) и Италии (6,1 миллиона долларов).
китай
австралия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864451624_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d7587115367286efd41dc2914acc926.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, австралия, франция, вино, российское вино, экспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, вино, российское вино, экспорт
Россия увеличила поставки вина в Китай в 1,7 раза
Россия в феврале увеличила в 1,7 раза поставки вина в Китай