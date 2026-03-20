Россия увеличила поставки вина в Китай в 1,7 раза

Россия в феврале в 1,7 раза в месячном выражении увеличила поставки вина в Китай, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале в 1,7 раза в месячном выражении увеличила поставки вина в Китай, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Отгрузки в феврале выросли на 85,6 тысячи долларов с 51,1 тысячи месяцем ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки оказались в 2,3 раза скромнее. При этом активнее всего в феврале Китай импортировал вино из Австралии (44,5 миллиона долларов), Франции (25,9 миллиона долларов) и Италии (6,1 миллиона долларов).

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

