https://1prime.ru/20260320/vklady-868488413.html

В России снизились ставки по вкладам в четырех из 20 крупнейших банков

2026-03-20T12:12+0300

экономика

банки

финансы

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863643022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fbf77261040733f9dac87f60aa755bd.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках в России по объему средств населения по состоянию на 20 марта составила 14,03%; на этой неделе в преддверии заседания по ключевой ставке ЦБ ставки снизили четыре кредитные организации, в остальных они не менялись, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках по объему средств населения по состоянию на 20 марта составила 14,03%. На этой неделе в преддверии пятничного заседания по ключевой ставке ставки по вкладам снизили четыре банка из топ-20. В остальных организациях тарифы не менялись", - свидетельствуют данные мониторинга "Финуслуг". Отмечается, что с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке, состоявшегося 13 февраля, ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, в трех - динамика была разнонаправленной. С начала марта ставки по вкладам снизились в 10 банках из топ-20, в двух динамиках была разнонаправленной. В лидерах по темпам снижения остаются краткосрочные вклады, однако темпы их снижения замедлились по сравнению с предыдущим циклом снижения (декабрь 2025-го - февраль 2026-го, когда падение достигало более 1 процентного пункта), а по долгосрочным вкладам средние ставки даже выросли, отмечает финансовый маркетплейс. Средняя ставка по вкладу на шесть месяцев в топ-20 банков по состоянию на 20 марта составила 13,68%, средняя ставка по вкладу на год – 12,56%, средняя ставка по вкладу на 1,5 года – 11,37%, средняя ставка по двухлетнему – 11,23%, по трехлетнему – 10,80%. Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

