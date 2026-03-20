Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились ставки по вкладам в четырех из 20 крупнейших банков - 20.03.2026, ПРАЙМ
В России снизились ставки по вкладам в четырех из 20 крупнейших банков
2026-03-20T12:12+0300
2026-03-20T12:32+0300
экономика
банки
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863643022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fbf77261040733f9dac87f60aa755bd.jpg
12:12 20.03.2026 (обновлено: 12:32 20.03.2026)
 
В России снизились ставки по вкладам в четырех из 20 крупнейших банков

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках в России по объему средств населения по состоянию на 20 марта составила 14,03%; на этой неделе в преддверии заседания по ключевой ставке ЦБ ставки снизили четыре кредитные организации, в остальных они не менялись, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках по объему средств населения по состоянию на 20 марта составила 14,03%. На этой неделе в преддверии пятничного заседания по ключевой ставке ставки по вкладам снизили четыре банка из топ-20. В остальных организациях тарифы не менялись", - свидетельствуют данные мониторинга "Финуслуг".
Отмечается, что с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке, состоявшегося 13 февраля, ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, в трех - динамика была разнонаправленной. С начала марта ставки по вкладам снизились в 10 банках из топ-20, в двух динамиках была разнонаправленной.
В лидерах по темпам снижения остаются краткосрочные вклады, однако темпы их снижения замедлились по сравнению с предыдущим циклом снижения (декабрь 2025-го - февраль 2026-го, когда падение достигало более 1 процентного пункта), а по долгосрочным вкладам средние ставки даже выросли, отмечает финансовый маркетплейс.
Средняя ставка по вкладу на шесть месяцев в топ-20 банков по состоянию на 20 марта составила 13,68%, средняя ставка по вкладу на год – 12,56%, средняя ставка по вкладу на 1,5 года – 11,37%, средняя ставка по двухлетнему – 11,23%, по трехлетнему – 10,80%.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%.
 
