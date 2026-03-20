В аэропорту Волгограда отложили шесть рейсов из-за ограничений на полеты
Шесть рейсов на прилет и вылет отложены в аэропорту Волгограда из-за ограничений, введенных Росавиацией, следует из информации онлайн-табло аэропорта. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T09:02+0300
ВОЛГОГРАД, 20 мар - ПРАЙМ. Шесть рейсов на прилет и вылет отложены в аэропорту Волгограда из-за ограничений, введенных Росавиацией, следует из информации онлайн-табло аэропорта. В ночь на пятницу Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, в 7.23 они были отменены. Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно онлайн-табло, задерживаются два рейса на вылет в Москву и Шарм-эль-Шейх и четыре на прилет: три из них ожидаются из Москвы и один – из Шарм-эль-Шейха.
