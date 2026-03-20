В аэропорту Волгограда отложили шесть рейсов из-за ограничений на полеты

В аэропорту Волгограда отложили шесть рейсов из-за ограничений на полеты - 20.03.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда отложили шесть рейсов из-за ограничений на полеты

Шесть рейсов на прилет и вылет отложены в аэропорту Волгограда из-за ограничений, введенных Росавиацией, следует из информации онлайн-табло аэропорта. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T09:02+0300

2026-03-20T09:02+0300

2026-03-20T09:02+0300

ВОЛГОГРАД, 20 мар - ПРАЙМ. Шесть рейсов на прилет и вылет отложены в аэропорту Волгограда из-за ограничений, введенных Росавиацией, следует из информации онлайн-табло аэропорта. В ночь на пятницу Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, в 7.23 они были отменены. Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно онлайн-табло, задерживаются два рейса на вылет в Москву и Шарм-эль-Шейх и четыре на прилет: три из них ожидаются из Москвы и один – из Шарм-эль-Шейха.

волгоград

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, москва, росавиация, общество , воздушный транспорт