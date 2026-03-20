Выдача автокредитов в России в феврале выросла на четверть

Объем выдач автокредитов в России в феврале вырос на четверть – до 105,7 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T01:46+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объем выдач автокредитов в России в феврале вырос на четверть – до 105,7 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". При этом в месячном выражении показатель увеличился на 17,8%. Количество автокредитов в прошлом месяце достигло 69,4 тысячи – на уровне февраля 2025 года и на 15,3% больше по сравнению с январем. Средний "чек" по автокредиту в прошлом месяце вырос в годовом выражении на четверть – до 1,52 миллиона рублей. При этом по сравнению с январем показатель увеличился на 2,2%. Среднюю сумму автокредита в "Скоринг бюро" назвали "довольно стабильной на среднесрочной перспективе". Следующий уровень, к которому она может приблизиться в течение следующих одного–двух кварталов – 1,6 миллиона рублей, добавили в бюро кредитных историй.

финансы, бизнес, россия, "скоринг бюро"