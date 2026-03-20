Выдача автокредитов в России в феврале выросла на четверть - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/vydacha-868471534.html
Объем выдач автокредитов в России в феврале вырос на четверть – до 105,7 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 20.03.2026, ПРАЙМ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, "скоринг бюро"
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, "Скоринг бюро"
01:46 20.03.2026 (обновлено: 03:47 20.03.2026)
 
Выдача автокредитов в России в феврале выросла на четверть

РИА Новости: объем выдач автокредитов в России в феврале вырос до 105,7 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объем выдач автокредитов в России в феврале вырос на четверть – до 105,7 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
При этом в месячном выражении показатель увеличился на 17,8%.
Количество автокредитов в прошлом месяце достигло 69,4 тысячи – на уровне февраля 2025 года и на 15,3% больше по сравнению с январем.
Средний "чек" по автокредиту в прошлом месяце вырос в годовом выражении на четверть – до 1,52 миллиона рублей. При этом по сравнению с январем показатель увеличился на 2,2%.
Среднюю сумму автокредита в "Скоринг бюро" назвали "довольно стабильной на среднесрочной перспективе". Следующий уровень, к которому она может приблизиться в течение следующих одного–двух кварталов – 1,6 миллиона рублей, добавили в бюро кредитных историй.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала