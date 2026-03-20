Юань на Мосбирже корректируется вниз с годовых максимумов - 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T15:54+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китайская валюта по отношению к российской в пятницу колеблется в ощутимом минусе: после восьми подряд торговых сессий роста на максимумы с февраля 2025 года юань корректируется вниз, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.36 мск падал на 26 копеек (-2,1%), до 12,21 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,1-12,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,96 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,18 рубля. Рубль корректируется вверх Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу ощутимо падал. После роста восемь сессий подряд и обновления максимума с февраля прошлого года валюта КНР стала корректироваться вниз. "На валютном рынке ослабление рубля застопорилось на фоне снижения процентных ставок по однодневным операциям своп с китайскими юанями", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет 16,02% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 43,93% на предыдущих торгах. Игроки рынка обратили внимание на то, что ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых. Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил регулятор. Банк России также заявил, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики, но при их изменении может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики. То есть снижение цены отсечения в бюджетном правиле может привести к ужесточению ДКП Центробанком. Прогнозы Снижение ключевой ставки ЦБ способствует росту денежной массы в экономике за счет повышения доступности кредитных ресурсов, говорит Леонид Чихарев из компании "АВИ Кэпитал". "На этом фоне можно ожидать умеренного ослабления рубля, так как его предложение на рынке увеличивается, а дешевое финансирование стимулирует спрос бизнеса и населения на закупку импортных товаров. Дополнительным фактором ослабления рубля выступает снижение доходности рублевых активов. Это снижает их привлекательность для инвесторов и может привести к перетоку капитала в иностранные инструменты, что ведет к сокращению спроса на национальную валюту", - добавляет он. Виток ослабления рубля и сохранение высоких инфляционных ожиданий населения рассматривается Центробанком как временный фактор, считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал". "В то же время отмечается, что проинфляционные риски еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, в том числе в связи с "ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

