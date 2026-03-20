https://1prime.ru/20260320/yuan-868505060.html

Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов пятницы

2026-03-20T21:39+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы заметно вырос к юаню, китайская валюта в ходе торгов опускалась до психологического уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 45 копеек, до 12,02 рубля. На пике снижения он терял 47 копеек, опускаясь до 12 рублей. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 0,4%, до 109,08 доллара за баррель. Повышенная волатильность Юань упал на 3,62%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 12-12,42 рубля, за неделю - 11,63-12,65 рубля. На валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "После аномально резкого выноса вверх курсы валют активно снижаются, юань опускается к 12, доллар - к 83,5 рубля. Локальный дисбаланс спроса и предложения может купироваться поступлением на рынок дополнительного объема валюты. Вероятно, эти объемы начали поступать со стороны экспортеров, готовящихся к налоговому периоду. Снижение ключевой ставки ЦБ рубль встретил нейтрально. Шаг секвестра невелик и был ожидаем", - добавил эксперт. В то же время с конца апреля на рынок должна начать поступать выручка от продажи нефти и газа по более высоким ценам, это поддержит курс нацвалюты, отметил он. "Некоторая нестабильность и тенденция к ослаблению национальной валюты могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока на рынок не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по высоким мартовским ценам. Также участники рынка будут ждать новых вводных по бюджетному правилу, расходам и другим параметрам бюджета", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". Прогнозы "На будущей неделе доллар может опуститься в область 80-83, юань - под 12", - поделился Шепелев. На следующей неделе рубль может получить поддержку из-за приближения налогового периода: курс доллара может находиться в диапазоне 82-85 рублей, юаня - 11,9-12,4 рубля, делится Ващелюк.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

