Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов пятницы - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/yuan-868505060.html
Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов пятницы
2026-03-20T21:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db4d9c987ab9fe146a6e84d4f3790ea4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Рынок, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы заметно вырос к юаню, китайская валюта в ходе торгов опускалась до психологического уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 45 копеек, до 12,02 рубля. На пике снижения он терял 47 копеек, опускаясь до 12 рублей.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 0,4%, до 109,08 доллара за баррель.

Повышенная волатильность

Юань упал на 3,62%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 12-12,42 рубля, за неделю - 11,63-12,65 рубля.
На валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"После аномально резкого выноса вверх курсы валют активно снижаются, юань опускается к 12, доллар - к 83,5 рубля. Локальный дисбаланс спроса и предложения может купироваться поступлением на рынок дополнительного объема валюты. Вероятно, эти объемы начали поступать со стороны экспортеров, готовящихся к налоговому периоду. Снижение ключевой ставки ЦБ рубль встретил нейтрально. Шаг секвестра невелик и был ожидаем", - добавил эксперт.
В то же время с конца апреля на рынок должна начать поступать выручка от продажи нефти и газа по более высоким ценам, это поддержит курс нацвалюты, отметил он.
"Некоторая нестабильность и тенденция к ослаблению национальной валюты могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока на рынок не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по высоким мартовским ценам. Также участники рынка будут ждать новых вводных по бюджетному правилу, расходам и другим параметрам бюджета", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая".

Прогнозы

"На будущей неделе доллар может опуститься в область 80-83, юань - под 12", - поделился Шепелев.
На следующей неделе рубль может получить поддержку из-за приближения налогового периода: курс доллара может находиться в диапазоне 82-85 рублей, юаня - 11,9-12,4 рубля, делится Ващелюк.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала