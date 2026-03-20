Захарова прокомментировала позицию фон дер Ляйен по российскому газу - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/zakharova-868503866.html
Захарова прокомментировала позицию фон дер Ляйен по российскому газу
россия
бизнес
ближний восток
швейцария
париж
урсула фон дер ляйен
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868503700_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_391694890803187ad39946fec6e5af3e.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868503700_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_cb1a27ad67aed3c877c9c71b68dc4961.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
20:00 20.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ, комментируя позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа, вспомнила известные слова русской поэтессы Марины Цветаевой о том, что "грех не в темноте, а в нежелании света".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.
"Всё это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что "грех не в темноте, а в нежелании света", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что Евросоюз погружал себя в темноту во всех смыслах уже не раз, например, когда было открытие Готардского тоннеля в Швейцарии, которое сопровождалось ритуальным сатанистским церемониалом, или Олимпийские игры в Париже, которые ознаменовались публичным надругательством над святыми для сотен миллионов людей символами.
"Абсолютно логичным теперь выглядит погружение ЕС в темноту и в самом прямом смысле этого слова. Не техническая катастрофа, не какие-то природные катаклизмы становятся причинами глобального кризиса в Евросоюзе, а решения его собственных руководителей, которые просто переключают рубильник. Причём речь идёт не о личном их выборе, а о том, что они увлекают во тьму целые страны", - подчеркнула она.
Официальный представитель МИД также привела в своём Telegram-канале и венгерскую пословицу, в которой говорится, что "в темноте все коровы чёрные".
"Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только чёрные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала", - заключила она.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала