Захарова прокомментировала позицию фон дер Ляйен по российскому газу

Официальный представитель МИД РФ, комментируя позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа, вспомнила известные слова...

2026-03-20T20:00+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ, комментируя позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа, вспомнила известные слова русской поэтессы Марины Цветаевой о том, что "грех не в темноте, а в нежелании света". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива. "Всё это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что "грех не в темноте, а в нежелании света", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова отметила, что Евросоюз погружал себя в темноту во всех смыслах уже не раз, например, когда было открытие Готардского тоннеля в Швейцарии, которое сопровождалось ритуальным сатанистским церемониалом, или Олимпийские игры в Париже, которые ознаменовались публичным надругательством над святыми для сотен миллионов людей символами. "Абсолютно логичным теперь выглядит погружение ЕС в темноту и в самом прямом смысле этого слова. Не техническая катастрофа, не какие-то природные катаклизмы становятся причинами глобального кризиса в Евросоюзе, а решения его собственных руководителей, которые просто переключают рубильник. Причём речь идёт не о личном их выборе, а о том, что они увлекают во тьму целые страны", - подчеркнула она. Официальный представитель МИД также привела в своём Telegram-канале и венгерскую пословицу, в которой говорится, что "в темноте все коровы чёрные". "Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только чёрные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала", - заключила она.

