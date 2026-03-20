Эксперты узнали, насколько зарядка электромобиля дешевле заправки топливом
Стоимость зарядки электромобиля в России зависит от региона, а также типа станции, но в любом случае остается ниже заправки топливом от 2 до 9 раз, подсчитали... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T09:48+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость зарядки электромобиля в России зависит от региона, а также типа станции, но в любом случае остается ниже заправки топливом от 2 до 9 раз, подсчитали для РИА Новости в компании Sitronics Electro. "Разница в стоимости заправки авто и электромобиля в каждом регионе зависит от ряда факторов, в числе которых стоимость электроэнергии и топлива и технические характеристики самого авто", - прокомментировал гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов. "Однако при любых сравнениях стоимость пробега электромобиля еще ни разу не превысила стоимость пробега автомобиля и ниже стоимости заправки топливом от двух до девяти раз", - указал он. В компании подсчитали, что самыми дорогими регионами РФ для зарядки электромобиля на публичных станциях сегодня являются Москва, Краснодарский край и Костромская область. Там цена за киловатт-час варьируется от 15-17 до 25 рублей, а иногда и выше. "Поэтому мы активно внедряем комплексные тарифы, в которых при достаточном объеме прокачки стоимость одного киловатт-часа ниже 20 рублей. В целом с 2021 года, когда Sitronics Electro установила первую зарядную станцию, цена поменялась с 17 рублей до 20 рублей", - отметил Гурленов. По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ), которые приводятся в исследовании, на 80% медленных зарядных станций в России стоимость 1 киловатт-часа находится в диапазоне от 10 до 20 рублей, а на 85% станциях постоянного тока – от 15 до 25 рублей. "Самый выгодный для электромобилистов вариант – это зарядка на домашней станции. Опять же, стоимость киловатт-часа по России будет разной, но если усреднено, то от 5,5 до 7 рублей. Ночной тариф в полтора-два раза ниже, что делает зарядку электромобиля еще более выгодной. Тогда стоимость пробега в условные 100 километров в Москве обойдется не выше 100 рублей", - добавили в Sitronics Electro. В компании также сравнили стоимость пробега на 100 километров электромобиля, заряженного на публичной станции, с авто, заправленным бензином АИ-95. Так, в Москве владелец электромобиля потратит на общественной медленной ЭЗС порядка 250 рублей за 100 километров и 350-400 рублей, если будет заряжаться только на быстрых. Заправка седана среднего класса на такой же пробег в Москве обойдется примерно в 550-600 рублей в зависимости от сети АЗС. "Потребление электромобилей очень сильно меняется не только от мощности машины, но и от производителя к производителю. Например, Tesla в 515 лошадиных сил потребляет всего 18 киловатт-часов на 100 километров, тогда как Zeekr с такой же мощностью потребляет 22-24 киловатт-часа", - отметил Гурленов.
Sitronics Electro: зарядка электромобиля в РФ дешевле заправки топливом от 2 до 9 раз
