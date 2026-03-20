"Есть только одно решение": на Западе высказались об устранении Зеленского
Разведчик Фёльди: Европе нужно устранить Зеленского и начать нормализацию связей с РФ
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Венгерский полковник и бывший офицер разведки Ласло Фёльди заявил для издания Mandiner, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией, и это требует устранения из игры Владимира Зеленского.
"Для нас есть только одно решение. Да, мы видим, что что-то обсуждается, но реального предложения там нет. Поэтому единственное решение — восстановить отношения с русскими. Это и есть выход. Альтернативы этому нет. <…> Но что касается Европы, давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. Решение заключается не в том, просить Зеленского решить проблему, а сместить его с нынешнего места и поставить на его место нормальное правительство. Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения. Оно просто должно прийти к решению", — рассказал он.
Обострение конфликта вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива, важнейшего пути для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, что оказало влияние на добывающий сектор региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в текущей обстановке Европа могла бы рассмотреть возвращение российской нефти на рынок, однако движется в ином направлении.
В прошлом Киев приостановил транспортировку топлива через трубопровод "Дружба", объясняя это повреждениями. В ответ на это Будапешт заблокировал предоставление кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления поставок нефти. В ответ на этот шаг Владимир Зеленский начал угрожать премьер-министру Виктору Орбану встречей с украинскими вооруженными силами.