"Есть только одно решение": на Западе высказались об устранении Зеленского - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Есть только одно решение": на Западе высказались об устранении Зеленского
"Есть только одно решение": на Западе высказались об устранении Зеленского - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Есть только одно решение": на Западе высказались об устранении Зеленского
Венгерский полковник и бывший офицер разведки Ласло Фёльди заявил для издания Mandiner, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией, и это требует... | 20.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Венгерский полковник и бывший офицер разведки Ласло Фёльди заявил для издания Mandiner, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией, и это требует устранения из игры Владимира Зеленского."Для нас есть только одно решение. Да, мы видим, что что-то обсуждается, но реального предложения там нет. Поэтому единственное решение — восстановить отношения с русскими. Это и есть выход. Альтернативы этому нет. &lt;…&gt; Но что касается Европы, давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. Решение заключается не в том, просить Зеленского решить проблему, а сместить его с нынешнего места и поставить на его место нормальное правительство. Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения. Оно просто должно прийти к решению", — рассказал он.Обострение конфликта вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива, важнейшего пути для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, что оказало влияние на добывающий сектор региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в текущей обстановке Европа могла бы рассмотреть возвращение российской нефти на рынок, однако движется в ином направлении.В прошлом Киев приостановил транспортировку топлива через трубопровод "Дружба", объясняя это повреждениями. В ответ на это Будапешт заблокировал предоставление кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления поставок нефти. В ответ на этот шаг Владимир Зеленский начал угрожать премьер-министру Виктору Орбану встречей с украинскими вооруженными силами.
мид венгрии, ес, петер сийярто, европа, владимир зеленский, запад, мировая экономика, россия, брюссель, виктор орбан
МИД Венгрии, ЕС, Петер Сийярто, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, Мировая экономика, РОССИЯ, Брюссель, Виктор Орбан
07:20 20.03.2026
 
"Есть только одно решение": на Западе высказались об устранении Зеленского

Разведчик Фёльди: Европе нужно устранить Зеленского и начать нормализацию связей с РФ

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Венгерский полковник и бывший офицер разведки Ласло Фёльди заявил для издания Mandiner, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией, и это требует устранения из игры Владимира Зеленского.
"Для нас есть только одно решение. Да, мы видим, что что-то обсуждается, но реального предложения там нет. Поэтому единственное решение — восстановить отношения с русскими. Это и есть выход. Альтернативы этому нет. <…> Но что касается Европы, давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. Решение заключается не в том, просить Зеленского решить проблему, а сместить его с нынешнего места и поставить на его место нормальное правительство. Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения. Оно просто должно прийти к решению", — рассказал он.
Обострение конфликта вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива, важнейшего пути для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, что оказало влияние на добывающий сектор региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в текущей обстановке Европа могла бы рассмотреть возвращение российской нефти на рынок, однако движется в ином направлении.
В прошлом Киев приостановил транспортировку топлива через трубопровод "Дружба", объясняя это повреждениями. В ответ на это Будапешт заблокировал предоставление кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления поставок нефти. В ответ на этот шаг Владимир Зеленский начал угрожать премьер-министру Виктору Орбану встречей с украинскими вооруженными силами.
 
МИД ВенгрииЕСПетер СийяртоЕВРОПАВладимир ЗеленскийЗАПАДМировая экономикаРОССИЯБрюссельВиктор Орбан
 
 
