https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868476060.html

"Есть только одно решение": на Западе высказались об устранении Зеленского

Венгерский полковник и бывший офицер разведки Ласло Фёльди заявил для издания Mandiner, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией, и это требует... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T07:20+0300

мид венгрии

ес

петер сийярто

европа

владимир зеленский

запад

мировая экономика

россия

брюссель

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Венгерский полковник и бывший офицер разведки Ласло Фёльди заявил для издания Mandiner, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией, и это требует устранения из игры Владимира Зеленского."Для нас есть только одно решение. Да, мы видим, что что-то обсуждается, но реального предложения там нет. Поэтому единственное решение — восстановить отношения с русскими. Это и есть выход. Альтернативы этому нет. <…> Но что касается Европы, давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. Решение заключается не в том, просить Зеленского решить проблему, а сместить его с нынешнего места и поставить на его место нормальное правительство. Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения. Оно просто должно прийти к решению", — рассказал он.Обострение конфликта вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива, важнейшего пути для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, что оказало влияние на добывающий сектор региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в текущей обстановке Европа могла бы рассмотреть возвращение российской нефти на рынок, однако движется в ином направлении.В прошлом Киев приостановил транспортировку топлива через трубопровод "Дружба", объясняя это повреждениями. В ответ на это Будапешт заблокировал предоставление кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления поставок нефти. В ответ на этот шаг Владимир Зеленский начал угрожать премьер-министру Виктору Орбану встречей с украинскими вооруженными силами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

