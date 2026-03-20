"Зачем он нужен?" На Западе сорвались на Зеленского после решения ЕС

"Зачем он нужен?" На Западе сорвались на Зеленского после решения ЕС - 20.03.2026, ПРАЙМ

"Зачем он нужен?" На Западе сорвались на Зеленского после решения ЕС

Фигура Владимира Зеленского потеряла свою важность после того, как провалилось выделение многомиллиардного кредита ЕС из-за вето, наложенного премьером Венгрии... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T07:21+0300

2026-03-20T07:21+0300

2026-03-20T07:21+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Фигура Владимира Зеленского потеряла свою важность после того, как провалилось выделение многомиллиардного кредита ЕС из-за вето, наложенного премьером Венгрии Виктором Орбаном, отметил аналитик из Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X."Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен?", — прокомментировал эксперт решение Европейского союза, сделанное в четверг.Согласно документу, опубликованному по итогам саммита ЕС, Европейский Союз признал, что вопрос о кредите Киеву на 90 миллиардов евро остался нерешенным. Главной причиной явился отказ Венгрии поддержать транш без восстановления Украиной поставок нефти в Будапешт через российский нефтепровод "Дружба".Ранее издание Politico, ссылаясь на дипломатов, сообщило, что недовольство в ЕС потерей возможности предоставить Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло пика. Появились даже предположения насчет привлечения Виктора Орбана к ответственности в европейском суде.

politico, ес, владимир зеленский, венгрия, мировая экономика, украина, запад, виктор орбан