Решение Зеленского на саммите ЕС поразило Запад - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868486490.html
Решение Зеленского на саммите ЕС поразило Запад
Решение Зеленского на саммите ЕС поразило Запад - 20.03.2026, ПРАЙМ
Решение Зеленского на саммите ЕС поразило Запад
Владимир Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС, пишет Politico.В материале отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц был в числе тех... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T11:26+0300
2026-03-20T11:26+0300
венгрия
германия
владимир зеленский
виктор орбан
фридрих мерц
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС, пишет Politico.В материале отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц был в числе тех лидеров, которые надеялись, что глава киевского режима воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что газопровод починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление."Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали, возможно, полагая, что он сможет переждать. Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, "возможно, [Зеленский] рассчитывает, что после этого Орбан изменит свой тон". — сказал изданию неназванный чиновник.По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. В итоге встреча свелась к написанию "красивых заявлений" и обнажила бессилие ЕС, отметило Politico.
https://1prime.ru/20260319/filippo-868457301.html
https://1prime.ru/20260313/rossiya-868274747.html
венгрия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, германия, владимир зеленский, виктор орбан, фридрих мерц, ес
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Фридрих Мерц, ЕС
11:26 20.03.2026
 
Решение Зеленского на саммите ЕС поразило Запад

Politico: Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС, пишет Politico.

В материале отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц был в числе тех лидеров, которые надеялись, что глава киевского режима воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что газопровод починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Ультиматум Зеленскому вызвал переполох во Франции
Вчера, 16:22
"Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали, возможно, полагая, что он сможет переждать. Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, "возможно, [Зеленский] рассчитывает, что после этого Орбан изменит свой тон". — сказал изданию неназванный чиновник.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. В итоге встреча свелась к написанию "красивых заявлений" и обнажила бессилие ЕС, отметило Politico.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии
13 марта, 10:54
 
ВЕНГРИЯГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанФридрих МерцЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала