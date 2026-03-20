https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868486490.html

Решение Зеленского на саммите ЕС поразило Запад

2026-03-20T11:26+0300

венгрия

германия

владимир зеленский

виктор орбан

фридрих мерц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС, пишет Politico.В материале отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц был в числе тех лидеров, которые надеялись, что глава киевского режима воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что газопровод починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление."Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали, возможно, полагая, что он сможет переждать. Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, "возможно, [Зеленский] рассчитывает, что после этого Орбан изменит свой тон". — сказал изданию неназванный чиновник.По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. В итоге встреча свелась к написанию "красивых заявлений" и обнажила бессилие ЕС, отметило Politico.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, германия, владимир зеленский, виктор орбан, фридрих мерц, ес