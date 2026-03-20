Решение Зеленского на саммите ЕС поразило Запад
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС, пишет Politico.
В материале отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц был в числе тех лидеров, которые надеялись, что глава киевского режима воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что газопровод починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.
"Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали, возможно, полагая, что он сможет переждать. Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, "возможно, [Зеленский] рассчитывает, что после этого Орбан изменит свой тон". — сказал изданию неназванный чиновник.
По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.
Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. В итоге встреча свелась к написанию "красивых заявлений" и обнажила бессилие ЕС, отметило Politico.
